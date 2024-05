Aspirante sindaco di Villa Estense ammonito per stalking: il gruppo che lo sostiene ritira in massa le candidature

VILLA ESTENSE - Choc nella Bassa Padovana, dove il candidato sindaco di Villa Estense - il 71enne Luigi Cusin - è stato abbandonato in massa dal gruppo che lo sostiene. Lo conferma oggi, mercoledì 22 maggio, il portavoce della "Lista civica per Villa Estense", Elia Merlin: «Il candidato Cusin ci ha tenuto nascosto il fatto di essere stato ammonito un anno fa dal questore di Padova. Avrebbe commesso atti persecutori nei confronti di una compaesana. Siamo venuti a saperlo da voci di piazza e, non appena appreso la notizia, abbiamo deciso di chiudere i contatti con lui. Come gruppo civico, ci consideriamo parte lesa». Nove dei dieci candidati hanno già mandato una comunicazione scritta al prefetto e alla sottocommissione elettorale di Monselice, dichiarando di voler rinunciare alla candidatura. Luigi Cusin, dal canto suo, considera la vicenda "un enorme malinteso.

Ho 70 e un vissuto politico e umano che mi porta a non aver paura di niente. Mi vogliono bruciare. Darò presto la mia versione dei fatti sull'accaduto".