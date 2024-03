PADOVA - Si moltiplicano i cantieri del tram in città e scatta il rischio code. I lavori in corso, tornano infatti a riguardare via Piovese dove, nei mesi scorsi, si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. La ditta Sar Impianti Srl, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Sir 3 (la linea Stazione-Voltabarozzo), la settimana scorsa ha ultimato i lavori relativi allo spostamento della condotta del gas metano nel tratto di via Piovese compreso tra le vie Nani e via Balestra.

Le chiusure

Per consentire la dismissione delle vecchie tubazioni, ora si rende necessario procedere con il rifacimento dei collegamenti degli allacci d'utenza, per i quali saranno allestiti dei cantieri che occuperanno marginalmente la carreggiata di via Piovese e totalmente quella delle vie laterali: Giacomo Nani, Melchiorre Michiel, Giardinetto, Pietro Orseolo e Carlo Zeno. Di conseguenza, fino al prossimo 19 aprile dalle 9 alle 18 sarà in vigore il senso unico alternato regolato da movieri (per tratte funzionali) nel tratto di via Piovese, compreso tra via Nani e via Balestra. Nello stesso periodo è prevista la chiusura al traffico veicolare di via Carlo Zeno, in corrispondenza dell'incrocio con via Piovese. Lo stesso discorso vale per le vie: Giacomo Nani, Melchiorre Michiel, Giardinetto, Pietro Orseolo Carlo Zeno. Sempre per interventi legati al Sir 3, nelle prossime settimane sono previsti dei lavori nella zona tra il ponte Omizzolo e via Morgagni, finalizzati ad un'indagine approfondita per programmare al meglio i lavori in quella tratta, previsti per quest'estate. In particolare sono due i cantieri in programma ed entrambi dureranno qualche giorno. Uno su ponte Milani, dove per qualche giorno verrà chiuso il transito sulla pista ciclabile per permettere di fare delle indagini ai due ponti lì presenti. Indagini utili a definire la modalità migliore di intervento e la riorganizzazione della viabilità durante i lavori. L'altro intervento invece sarà su via Morgagni (l'ordinanza prevede che i lavori durino fino al prossimo 29 marzo), dove verranno realizzati dei saggi per capire l'esatta ubicazione degli apparati radicali degli alberi lì presenti. Per un periodo di uno o due giorni verrà chiuso al transito un tratto delle due corsie di "sorpasso" per entrambe le direzioni di marcia. Le indagini sono necessarie appunto a capire l'esatta ubicazione degli apparati radicali per poi poter definire al meglio anche le profondità di scavo o le eventuali necessità di rialzo della piattaforma.

Il programma

«Presto il cantiere della linea Sir3 si trasferirà sul ponte Omizzolo e sulla tratta che interessa via Morgagni - ha commentato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Questi saggi e questi rilievi sono fondamentali per permettere di definire al meglio le modalità di intervento, soprattutto su alcune questioni molto delicate e che da subito hanno richiesto molto approfondimento come le alberature di via Morgagni. I cantieri del tram non si limitano agli interventi che tutti noi vediamo su strada, ma sono preceduti oltre che dalla normale progettazione anche da decine di approfondimenti perché ogni tratto ha le sue particolarità e le sue delicatezze».