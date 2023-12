Treviso. Ex caserma Salsa l'attesa è finita: via al nuovo cantiere

TREVISO - Partiranno entro metà gennaio 2024 i lavori di rigenerazione urbana della Caserma Salsa per la realizzazione del nuovo hub per giovani e imprese.

L'intervento riguarderà la ristrutturazione di un capannone già esistente nell'ex caserma un tempo utilizzato per officina e ricovero mezzi che ospiterà spazi innovativi orientati a giovani, cultura, start-up e ricerca. Il progetto prevede la costruzione di un edificio che fungerà da "contenitore" per spazi ricreativi e di interazione sociale, oltre ad un polo culturale, dotato di quattro aule studio e due sale di dimensione minore. «Date le condizioni di degrado in cui versa l'attuale fabbricato e per garantire il corretto comfort e sicurezza dei fruitori, si è scelto di proseguire verso una demolizione con successiva ricostruzione sullo stesso sedime e con la medesima sagoma e carattere tipologico», spiega l'assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese. «Dal punto di vista urbano il nuovo edificio metterà in relazione il Parco Parfum, di prossima realizzazione, con Viale Brigata Marche attraverso due passaggi aperti che diventeranno gli accessi principali al parco. Parliamo di uno degli ultimi interventi assegnati relativi ai fondi Pnrr. I cantieri, tra quelli già partiti e quelli che partiranno tra dicembre e gennaio, sono circa 20, in linea con i tempi stabiliti dalla normativa».

L'OBIETTIVO

«L'impianto - continua l'assessore - vuole rispondere all'esigenza di accogliere nuovi spazi culturali di lavoro e di studio piacevoli e confortevoli per i futuri utenti, con ambienti moderni che invitano a momenti di condivisione sociale e culturale». A giovarne sarà anche viale Brigata Marche: «Il miglioramento del contesto urbano verrà garantito attraverso l'arretramento di 3,45 metri della facciata sud rispetto alla struttura dell'edificio creando così un'area coperta prospiciente la viabilità ciclopedonale esistente. Questa operazione permetterà di ampliare la superficie dedicata alla mobilità dolce in prossimità dell'edificio creando così una condizione urbana di maggiore sicurezza. Tale modifica rappresenta un beneficio anche per i fruitori degli spazi interni che si troveranno più distanziati dalla strada». L'edificio sarà attraversabile in due porzioni così da permettere l'accesso alla zona parco divenendo, nei piaci di Ca' Sugana, il portale d'ingresso al nuovo bosco urbano dell'ex Caserma Salsa. Il fabbricato avrà due corpi principali e due volumi a cannocchiale, di 53 e 41 metri quadrati ciascuno, che sporgono verso il parco. L'altezza dei locali interni oscillerà tra 6,83 metri e 7,50 metri. L'impresa appaltatrice è R.T.I. Veneziana Restauri s.r.l. di Gruaro (Venezia) con Castellan Impianti s.r.l. di Tavagnacco (Udine). L'importo dei lavori, che dureranno circa 280 giorni, è di 3,4 milioni.

L'ANALISI

«Finalmente prende il via un cantiere importantissimo per la nostra Città che vuole consegnare ai trevigiani uno spazio per giovani, ricerca e impresa», sottolinea il sindaco Mario Conte. «Proprio per questo si è voluta seguire la linea dell'innovazione, con spazi che prediligono l'accessibilità, i collegamenti ciclabili, il verde, la sicurezza, ma soprattutto luoghi idonei all'aggregazione, allo studio e allo sviluppo di nuove idee».