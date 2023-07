Venti milioni di euro in pericolo a Treviso, cinque a Castelfranco, altrettanti a Mogliano. Solo per parlare di alcuni comuni maggiori, poi ci sono quelli medi e piccoli che possono perdere cifre minori ma altrettanto importanti. In generale parliamo di oltre 60 milioni di euro promessi alla Marca e che possono sparire da un giorno all'altro.