Padova. Cantiere del tram prorogato, è caos traffico in zona ospedale

PADOVA - Traffico intenso in via Giustiniani e nei dintorni dell'ospedale. Il cantiere del tram, prorogato di altri 40 giorni, continua a mettere in difficoltà gli automobilisti. Oggi, 19 febbraio, in mattinata si sono registrati rallentamenti. (video di Alessandra Lazzarotto/Nuove tecniche)