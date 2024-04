TREVISO - Caserma Salsa, com'è cambiata ad un anno di lavori. Avviati da un anno, nell’aprile 2023, dalla ditta affidataria dei lavori EDIL CO. Srl di Altamura (Bari), stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex Caserma Salsa.

Il cantiere

Benché siano considerevoli le dimensioni del cantiere, non si sono riscontrati disagi legati alla viabilità circostante. Il merito è attribuibile ad una buona pianificazione degli approvvigionamenti e dei transiti in entrata e in uscita dei mezzi pesanti, facendo attenzione agli orari d’ingresso, in modo tale da non appesantire la fluidità del traffico. Anche concentrare gli orari al mattino presto e nel tardo pomeriggio ha contribuito a migliorare la viabilità su Via Tommaso Salsa. Al fine di abbattere le polveri dovute alle demolizioni, sono stati utilizzati polverizzatori d’acqua. Contro l’inquinamento acustico è stato invece effettuato uno studio da un tecnico abilitato per evitare che la soglia dei rumori superasse i parametri consentiti dalla normativa vigente, diversificando e coordinando le varie lavorazioni così da non sovrapporre contemporaneamente interventi rumorosi. Ad oggi i tempi di consegna sono allineati con la scadenza e con il cronoprogramma consegnato in fase di gara.

Nell'ex Caserma al lavoro 100 operai

Attualmente nel cantiere sono impegnati circa 60 operai della ditta appaltatrice EDIL CO. Srl e 40 operai di vari subappaltatori, tutti preventivamente autorizzati con una selezione accurata da parte del Geom. Antonio Cozzolino, Direttore Operativo del Cantiere.