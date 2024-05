Villorba, incendio di materiale plastico: la colonna nera visibile da gran parte della Marca

VILLORBA - Un incendio sta divampando da qualche minuto a Villorba. Tra via Volta e via Nobel, nell’ex centro grossisti, a poca distanza dal supermercato Cash and Carry, sta andando a fuoco del materiale plastico. Sul posto stanno andando i Vigili del Fuoco. La colonna di fumo nero è visibile da molti comuni della Marca.