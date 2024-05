CORTINA - Sopralluogo ieri - 2 maggio - del ministro per lo Sport Andrea Abodi a Cortina in vista dei Giochi olimpici e paralimpici 2026. Ad accompagnare il ministro alla sua prima visita al Cortina Sliding Centre c’erano il sindaco Gianluca Lorenzi, Fabio Saldini, commissario di Governo e ad di Simico, oltre ai tecnici e agli ingegneri di Simico e all’impresa Pizzarotti con il dg Francesco Aguglia e Claudio Tenna, direttore dei lavori e lo staff.

IL COMMENTO

«È il primo sopralluogo di una serie che farò ogni 45 giorni. Il cantiere è fantastico: sicuro, di grande operosità. Siamo 8 giorni in anticipo sul piano lavoro per realizzare un’opera all’avanguardia, con tanta tecnologia che troverà un suo equilibrio con la natura. Quello che ho potuto vedere è una delle testimonianze di un oggettivo cambio di passo - ha dichiarato Abodi - Simico, con il nuovo ad Saldini e la nuova squadra ha dato una accelerazione significativa, indispensabile per recuperare il tempo e mettere in carreggiata questo cantiere e tutti gli altri che riguardano le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, non soltanto in Veneto, ma anche in Lombardia. Qui c’è la dimostrazione ancor più tangibile di questa accelerazione della quale, parlando anche con il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ne avverte l’importanza anche la comunità che sta apprezzando quanto si sta facendo», ha aggiunto il Ministro. Le attività, avviate lo scorso febbraio, puntano a riqualificare la storica pista ‘Eugenio Monti’ per lo svolgimento delle gare di bob, slittino e skeleton durante i prossimi Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.



L’OCCASIONE

Il sopralluogo è stata l’occasione per verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori, come è stato ricordato anche pochi giorni fa durante la Cabina di regia a Palazzo Chigi. Il ministro, che si è complimentato con tutto il personale al lavoro nel cantiere, ha potuto constatare tutti gli aspetti tecnici, soffermandosi nelle diverse aree con gli ingegneri che hanno illustrato il quadro complessivo dell’intervento. Nonostante aprile sia stato un mese piovoso e nevoso non c’è stata alcuna interruzione dei lavori che sono proseguiti a pieno ritmo. A fine mese, poi, verrà presentato il mock-up dello Sliding Centre, ossia 15 metri in anteprima dell’infrastruttura simbolo di Milano Cortina 2026: sarà quindi possibile osservare una simulazione reale della pista. Il cronoprogramma, così rispettato, consentirà di giungere pronti per marzo 2025, data fissata per la decisiva pre-omologazione della pista. La pista di Cortina, autentico gioiello dell’ingegneria italiana, sarà tra le più belle al mondo. É un’opera sostenibile anche sotto il profilo ambientale: è infatti tra i primi impianti al mondo a utilizzare glicole, liquido di raffreddamento ecologico con alta biodegradabilità. «Questo è solo uno dei tanti cantieri di Cortina che cambieranno in meglio la qualità della vita dei cortinesi, di chi viene e verrà a Cortina ha concluso il ministro - Il presupposto è che l'ambiente venga rispettato. A cose fatte si apprezzerà la ricucitura ambientale e le zone che verranno riforestate. Restituiremo anche agli scettici una condizione ideale di questo luogo meraviglioso».