Pulisce la strada dalla spazzatura ma scivola per 30 metri: grave 81enne

CORTINA - Attorno alle 13.30 di oggi, 17 maggio 2024, la Centrale del Suem è stata allertata per una donna ruzzolata in una scarpata in località Lacedel. La chiamante non riusciva più a vederla. Impegnata a ripulire dalla spazzatura lasciata dagli altri le vicinanze di casa, l'81enne era scivolata probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia, fermandosi una trentina di metri più in basso. Una squadra si è portata subito sul posto iniziando a cercarla, aiutata dai soccorritori della Guardia di finanza. Individuata, l'anziana, che aveva riportato gravi traumi, è stata caricata in barella con l'aiuto del personale sanitario dell'ambulanza, che poi l'ha accompagnata con il Pelikan, decollato in direzione dell'ospedale di Bolzano.

Ultimo aggiornamento: 19:04

