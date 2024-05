TREVISO - Lunedì partiranno i lavori di risanamento del sottopasso di via Sarpi. A giugno, alla fine dell’anno scolastico, inizierà invece l’intervento per riqualificare viale Cesare Battisti, con tanto di taglio dei pini marittimi e sostituzione con piante di essenze autoctone, altrettanto di presenza ma più gestibili. L’estate 2024 si preannuncia molto intensa sul fronte dei cantieri cittadini: oltre ai due citati, partirà anche il cantiere di Ats a ridosso di Borgo Cavour, per la nuova rete fognaria, e quello per la realizzazione del nuovo ponte Ottavi.

IL SOTTOPASSO

Si comincia, come detto, col sottopasso di via Sarpi, da almeno vent’anni croce della rete viaria cittadina, una pena soprattutto quando piove e si allaga tutto. Ca’ Sugana ha deciso di tentare di risolvere alla radice il problema con un intervento che però terrà il sottopasso chiuso al traffico per almeno 165 giorni, circa 5 mesi. «I lavori - spiegano da Ca’ Sugana - consisteranno nella demolizione integrale della pavimentazione stradale e nel riporto “a nudo” delle strutture in conglomerato cementizio per impermeabilizzare le pareti e le solette delle rampe del sottopasso. Al termine verrà ripristinata la pavimentazione stradale e la segnaletica». Inevitabile la ripercussione sul traffico: «La durata complessiva dell’intervento da contratto è stimata in 165 giorni e in tale periodo sarà interdetto sia il traffico veicolare che pedonale». Sandro Zampese, assessore ai Lavori Pubblici non nasconde la realtà: «La chiusura del sottopasso comporterà inevitabilmente qualche disagio, sarà comunque adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori e avvertire gli automobilisti della presenza del cantiere con opportuna segnaletica verticale». L’area di cantiere sarà limitata alle rampe del sottopasso garantendo pertanto l’accessibilità a frontisti e residenti di via Sarpi che provengono da Est. Per ogni segnalazione e informazione sarà possibile conttattare il Servizio Infrastrutture Viarie allo 0422/658325 o allo 0422/658618.

IN CITTÀ

A metà giugno invece aprirà il cantiere di viale Cesare Battisti. Il progetto, per un investimento di circa 850mila euro a carico della società Numeria come onere di urbanizzazione per la realizzazione del nuovo condominio al posto dell’ex Provincia, prevede il rifacimento del manto stradale e dei vialetti pedonali. Verranno poi realizzate due piste ciclabili monodirezionali su entrambi i lati della strada: una in direzione del Duomo e l’altra verso porta Calvi. Sarà rifatta anche l’illuminazione pubblica, ora carente. E inoltre ci sarà la messa in sicurezza del fossato del Cantarane, che sarà ripulito e delimitato da una palizzata. E poi gli alberi. I rendering mostrano due strisce di verde ai lati della strada e, a intervalli regolari, 54 grandi piante che sulla carta sono ancora pini marittimi, ma che in futuro saranno molto probabilmente di altro tipo. I tecnici stanno ultimando gli ultimi test ma definire la resistenza delle piante attuali, ma il loro destino è ormai segnato: saranno sostituite da altri alberi di alto fusto.