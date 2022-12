LONGARONE - Arriva prima della fine dell'anno la buona notizia per Longarone e la sua viabilità. «Che in realtà è solo una conferma di un'opera sulla quale non ho mai nutrito alcun dubbio» dice subito il sindaco Roberto Padrin. E con essa arriva anche un carico di quasi 400 milioni.

LA CONFERMA

La notizia di ieri è che il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato 4,55 miliardi di euro per investimenti del contratto di programma Anas, rendendo disponibili i fondi stanziati dalla legge di bilancio 2022. In particolare, in Veneto, si il programma prevede la variante di Longarone, per un valore complessivo di quasi 396 milioni di euro. E sempre il sindaco Padrin sottolinea: «È stato necessario stanziare 100 milioni in più rispetto al progetto originario, perché i costi sono lievitati».

LA CORSA CONTRO IL TEMPO

Infatti l'ultimo calcolo circa le spese risaliva a metà settembre e riferiva di circa 300 milioni. E tuttavia sarà una corsa contro il tempo per riuscire a realizzarla almeno in parte. Il primo cittadino non nasconde comunque la propria soddisfazione: «Si tratta comunque di un grande, di un ottimo risultato che conferma che quest'opera verrà realizzata. A breve, con il nuovo anno, il commissario Luigi Valerio Sant'Andrea dovrebbe convocare la commissione decisoria che chiuderà il cerchio».

IL PROGETTO

La variante di Longarone sarà lunga circa undici chilometri ed è un'opera che rientra nel pacchetto per le Olimpiadi invernali MilanoCortina che si svolgeranno nel mese di febbraio del 2026, cioè fra poco più di tre anni. Tra le novità emerse nel corso della conferenza dei servizi riunitasi proprio a settembre a Venezia in vista della chiusura dei termini per la presentazione delle osservazioni da parte della pluralità di soggetti istituzionali interessati, è quella di un intervento di sghiaiamento del fiume Piave che consentirà di creare maggiore sicurezza idraulica, recuperando più margini di intervento visto che la nuova circonvallazione correrà in gran parte lungo la destra orografica del Piave, e quindi a ridosso dell'alveo fluviale. Il materiale asportato sarà poi riciclato per realizzare l'opera, abbattendo così i costi di acquisto dei materiali.

I FINANZIAMENTI

L'intervento di sghiaiamento sarà finanziato con i fondi di Vaia e il soggetto attuatore sarà Veneto Strade. «Il nostro obiettivo - diceva Padrin a settembre - è quello di arrivare all'appalto già entro il 2023». Alla conferenza dei servizi tenutasi in laguna era presente anche Luigi Valerio Sant'Andrea ceo della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 che si occuperà proprio della nuova variante di Longarone e che già era stato commissario di Governo per le infrastrutture dei Mondiali 2021. A Venezia c'erano inoltre i rappresentanti di Anas, Regione e di tutta la miriade di enti preposti a dare le autorizzazioni al progetto.

IL TRACCIATO

Il progetto della nuova variante, si diceva, correrà su una lunghezza di 11 chilometri che prenderà il via dall'uscita della A27 a Pian di Vedoia, scenderà verso il Piave, proseguirà passando vicino all'area fieristica per superare in galleria l'abitato di Castellavazzo e allacciarsi poi alla galleria di Termine di Cadore, alla Gardona. La circonvallazione di Longarone sarà fondamentale, per superare il collo di bottiglia e portare il traffico dall'uscita della A27 fino all'imbocco della galleria di Termine. Mentre un un anno e mezzo fa, a maggio 2021, il sindaco di Longarone e presidente della Provincia Padrin : «È chiaro che per arrivare a realizzare l'opera in tempo per le Olimpiadi è necessaria la nomina in tempi rapidissimi di un commissario con poteri derogatori che abbia cioè la possibilità di velocizzare al massimo l'iter che un intervento di questo genere comporta» oggi osserva: «Speriamo che per l'appuntamento olimpico ne sia pronta almeno una parte».