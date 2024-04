Oderzo. Riccardo, 15 anni, campione di astronomia: «Da grande farò l'astronauta. Il mio mito è Samantha Cristoforetti»

ODERZO (TREVISO) – Il suo sogno è fare l’astronauta e a piccoli passi si sta già avvicinando alla meta. Riccardo Baldessin, 15 anni, ha ottenuto un ottimo piazzamento alle Olimpiadi di Astronomia disputate a Reggio Calabria dal 16 al 18 aprile. Al campionato italiano concorrevano 90 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia e Riccardo si è classificato nella top 10. Lo studente è tornato a casa con un diploma di merito e una menzione speciale.

La gara è stata il punto di arrivo di un’edizione record, alla quale si sono iscritti un totale di 12.427 ragazzi provenienti da 395 scuole (comprese due scuole italiane all’estero). I 1.136 studenti che hanno superato la fase di preselezione, svoltasi il 6 dicembre 2023, si sono sfidati nella Gara Interregionale, che si è tenuta a febbraio. I 90 finalisti si sono poi sfidati a Reggio Calabria. E tra loro c’era Riccardo, studente al secondo anno del Liceo scientifico. Il ragazzo ha già le idee chiare sul suo futuro: vuole diventare un astronauta.

I SUCCESSI

La sua passione per l’astronomia traspare dall’entusiasmo con cui parla degli importanti traguardi raggiunti finora. E cioè: una borsa di studio come primo classificato alle scuole medie Amalteo. Si è quindi appassionato all’astrofisica e quest’anno ha avuto una grande opportunità: «Ho partecipato alla finale delle olimpiadi di astronomia la settimana scorsa, a Reggio Calabria. È stata un’esperienza bellissima. Nella mia categoria eravamo in trentadue. Ho preso il diploma di merito, assegnato a chi si è classificato tra il sesto e il decimo posto, e una menzione speciale per aver concluso senza nessun errore la prova pratica. Quest’ultima consisteva nell’analizzare dati, costruire grafici e fare dei calcoli: quello che dovrebbe fare un astronomo quando esercita la sua professione».

L’OBIETTIVO

Il suo obiettivo è quello di continuare a studiare questa materia, che lo affascina e lo appassiona. Spera di poter continuare a partecipare alle Olimpiadi con risultati sempre migliori e, continuando su questa strada, poter arrivare un giorno a viaggiare nello spazio come uno degli astronauti che lui ammira di più: Samantha Cristoforetti.