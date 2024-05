Motta di Livenza. Si schianta in moto contro un'auto davanti al market Visotto: 18enne finisce all'ospedale

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Si trova davanti un'auto che sta svoltando a sinistra e non riesce a evitare l'impatto. È stato portato in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi, un ragazzo di 18 anni, rimasto sempre cosciente fino all'arrivo dei sanitari del Suem 118. L'incidente si è verificato alle 19.30 nella centralissima via Piave a Motta di LIvenza, di fronte all'entrata del supermercato Visotto sotto gli occhi di decine di persone che sono subito accorse per prestare i primi soccorsi al giovane. Anche il conducente della Volvo station wagon coinvolto nel sinistro è sceso subito dall'auto per soccorrere il ferito. Nell'impatto, infatti, il 18enne ha finito per battere la testa sul cofano della vettura.

Un colpo violento che il casco ha attutito, di fatto salvandogli la vita.