Pieve del Grappa. Sgridato per un brutto voto, scappa con l'amico e vaga per i boschi. Ragazzini trovati al bar dopo una nottata di ricerche

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Scappa di casa insieme all'amico e insieme trascorrono un'intera notte vagando per i boschi. Nottata di apprensione e ricerche a Pieve del Grappa per la scomparsa di due ragazzini di 13 e 14 anni. I minorenni, di origine marocchina, sono stati ritrovati stamattina in piazza a Pieve: infreddoliti, infangati e soprattutto affamati. Sono stati proprio i morsi della fame a convincerli a riavvicinarsi al paese: i due minorenni stavano andando a fare colazione al bar.

La bravata è nata da un banale rimprovero in famiglia: il 14enne è stato ripreso dal papà per un brutto voto a scuola. Per ripicca lo studente ha deciso di non rientrare a casa. Il suo migliore amico ha deciso di appoggiarlo in questa fuga ribelle, durata l'intera notte. Le rispettive famiglie li hanno aspettati fino a tarda sera, tempestandoli di telefonate. Poi, non vedendoli rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.



A quel punto è scattata la macchina delle ricerche, che ha visto impegnati i militari dell'Arma, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i volontari della Protezione civile. Le squadre hanno setacciato strade e boschi per tutta la notte, senza esito.

Fino a stamattina, quando i due ragazzini hanno raggiunto la piazza di Pieve. La prima a intercettarli è stata la sindaca Annalisa Rampin. I ragazzini sono stati accompagnati in caserma e riaffidati ai genitori.