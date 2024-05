Schianto all'incrocio: furgone taglia la strada a un motociclista che finisce contro un'altra auto

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Un furgone gli taglia la strada all'incrocio e il motociclista, dopo l'incidente, viene sbalzato finendo contro un'altra vettura in attesa di attraversare la strada.

Il centauro, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si trova ricoverato in prognosi riservata: ha riportato la frattura di una gamba, di un femore e di una spalla. Inizialmente si era pensato al peggio, ma i sanitari hanno escluso che sia in pericolo di vita. L'incidente si è verificato alle 13.30 in via Montello a Pieve di Soligo. L'esatta dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte dei carabinieri ma, da una prima ricostruzione, il motociclista si è trovato di fronte un Ford Transit in fase di svolta a sinistra. Non riuscendo a evitare l'impatto, il motociclista è stato scaraventato contro un'Alfa Brera che, ferma all'incrocio, stava attendendo di immettersi verso sinistra.