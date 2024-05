Castelfranco. Cocaina e soldi nel cruscotto: spacciatore in manette. Usava l'auto come bancarella della droga

CASTELFRANCO (TREVISO) - Usava l'auto come una bancarella della droga. Dieci dosi di cocaina pronte per essere vendute ai clienti e 500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio: è quello che i carabinieri hanno trovato nel cruscotto di un 37enne tunisino, arrestato per spaccio.

Lo straniero è incappato in un controllo stradale venerdì sera, 3 maggio, in via Borgo Padova, a Castelfranco. L'automobilista era in regola con patente e assicurazione, ma la perquisizione della vettura ha fatto emergere quello che l'uomo sperava di mentenere segreto. Così è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e tutto il materiale rinvenuto a bordo della vettura è stato sequestrato. Il presunto pusher è tornato subito libero dal momento che l'autorità giudiziaria non ha ravvisato particolari esigenze cautelari e ora attende il processo.