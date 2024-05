Rugby Challenge Cup. Benetton cade a Gloucester 40-23, la finale sfuma per il secondo anno consecutivo

GLOUCESTER (INGHILTERRA) – Per il secondo anno consecutivo il Benentton vede svanire il sogno di accedere per la prima volta alla finale di Challenge Cup.

Il Xv di Bortolami è uscito sconfitto dal Kingsholm Stadium con il punteggio di 40-23 (pt 15-11). La semifinale è rimasta apertissima fino al 57' della ripresa, quando i padroni d casa con due mete (Hasting e Clarke) in soli 5 minuti hanno spaccato il match. Fino a quel momento i Leoni avevano retto il confronto restando sempre sotto break (18-16) con due piazzati di Albornoz e le mete di Smith (azione pregevole nel momento più critico) e Lucchesi (autore di una doppietta), dopo l'avvio arrembante del Gloucester in vantaggio dopo soli 5' con la meta di Hathaway. Venerdì 24 maggio in finale gli inglesi del mediano di mischia azzurro Stephen Varney se la vedranno con gli Sharks che hanno avuto la meglio di misura sul Clermont per 32-31 alla fine di un match tiratissimo e vibrante, grazie alle due mete poi trasformate negli ultimi 10' siglate da Koch e Mapimpi.