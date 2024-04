Spresiano. Spacciava droga, pusher arrestato: va in carcere dopo 10 anni

SPRESIANO (TREVISO) - Spacciatore arrestato, va in carcere dopo 10 anni. Nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 45enne tunisino, condannato a 2 anni e 2 mesi per detenzione continuata di droga ai fini di spaccio.

I fatti contestati al nordafricano risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2015 e avevano avuto come teatro Mogliano. Ora la condanna è diventata definitiva. Da qui il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Venezia. Ora per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, a 10 anni dallo spaccio: il 45enne sconterà la pena in un regime di semilibertà.