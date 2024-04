BELLUNO - «La neve e le temperature invernali di questi hanno scoraggiato le prenotazioni, e paradossalmente è stato un bene per noi. Infatti se un turista avesse cercato un hotel aperto ad Alleghe per il ponte del 25 aprile non lo avrebbe trovato, e ciò sarebbe stato un pessimo biglietto da visita». Questo afferma il presidente del consorzio operatori turistici Alleghe Caprile, che prosegue: «Siamo messi malissimo e il futuro è incerto: su quindici hotel, qualcuno sta passando di proprietà, altri sono in fase di ristrutturazione o in vendita».

LA SITUAZIONE

Pare che nella località rivierasca sia difficile trovare per il passante anche un ristorante o una pizzeria aperti, come peraltro in altre località di montagna. Si parla da tempo di destagionalizzazione ma da qui a un mese pare sia difficile trovare da dormire, se non magari in qualche b&b o appartamento. Ad Arabba, gli ultimi impianti di risalita hanno chiuso lo scorso 21 aprile. «Da noi gli hotel sono tutti chiusi - afferma il vicepresidente di Arabba Fodom Turismo Manuel Roncat -. Avevamo una Pasqua a fine marzo e questo anticipa i ponti delle festività estere, e quindi alcuni alberghi apriranno già dal 16 maggio. La stagione è stata lunga e con il lavoro di sette giorni su sette è doveroso un periodo di riposo. Per chi lavora e necessita di alloggio comunque nel nostro territorio ci sono alcune strutture extra alberghiere aperte». Spostando l'attenzione in valle del Biois, anche in questo caso pare che le cattive condizioni metereologiche abbiano influito negativamente sulle prenotazioni. «A Falcade abbiamo tre alberghi aperti - afferma la presidente di PromoFalcade Antonella Schena -, e due a Canale d'Agordo. D'altro canto non c'è stata molta richiesta per questo periodo e le poche che sono arrivate non avrebbero probabilmente giustificato l'apertura di hotel che necessitano di diversi collaboratori».

QUALCHE SPIRAGLIO

Un albergo su tre invece aperti a Cortina d'Ampezzo, dove la stagione sciistica non è ancora terminate, con il comprensorio del Faloria che resterà a disposizione degli amanti delle sciate primaverili fino al primo maggio. Delle trenta strutture alberghiere della Perla delle Dolomiti, più le 11 chiusi di per sé per importanti lavori di ristrutturazione, in questo ponte del 25 aprile soltanto una decina sono a disposizione di turisti amanti della quiete e della natura. Peccato perché spesso i turisti stranieri scelgono le Dolomiti abbinando le loro vacanze settimanali o plurisettimanali con gli altri siti Unesco veneti, le colline del prosecco e Venezia. E se a Cortina è difficile trovare da dormire, lo è ancora di più trovare negozi aperti lungo le vie dello shopping ampezzano.

IN PRIMA LINEA

Ma c'è chi apre l'hotel 365 giorni l'anno, secondo tradizione familiare che prosegue dal 1958. «In questi giorni di ponte siamo al completo - afferma Michela De Martin, titolare assieme al marito Carlo Orlandi dell'hotel ristorante da Beppe Sello - Arrivano turisti da tutto il mondo e parecchi sciatori. L'altro giorno avevamo ospiti alcuni thailandesi, e anche in questo periodo il turismo itinerante c'è». «Richiedono magari anche soltanto uno o due notti, e offriamo loro esclusivamente da dormire in quanto il ristorante verrà aperto da giugno - proseguono gli albergatori di Beppe Sello -. Ma riteniamo doveroso offrire un servizio di ospitalità e accoglienza secondo i nostri valori. Fino ad alcuni anni fa fuori stagione chiedevano di dormire prevalentemente i lavoratori, ma di seguito anche il turismo si è aperto alle vacanze in autunno e in primavera. Gli ospiti ci chiedono di ristoranti e negozi in centro, ed è un vero peccato ce ne siano davvero pochi, e quelli aperti sono gestiti prevalentemente da imprenditori locali, che comunque evidentemente reputano conveniente aprire nel fuori stagione».