ALPAGO - Un vero e proprio boom di richieste per le "Casere Luxury Lodge" dell'Alpago. Si tratta di sette baite recuperate e ristrutturate sei anni fa da cinque imprenditori locali, che ne hanno fatto un agriturismo ricettivo, e le stesse strutture, con 30 posti letto complessivi, vengono affittate 12 mesi l'anno a turisti di ogni dove, alla ricerca sì del lusso, ma immersi in un territorio di rara bellezza e quiete. Una clientela che per l'85 per cento è straniera provenienti, da ogni angolo del pianeta.

L'OSPITALITÀ

Le casere sono tutte dotate di una piccola spa e sono aperte sette giorni su sette, e gli ospiti possono scegliere di prendere in affitto, soltanto per qualche giorno o settimana, l'intera struttura o in qualche caso anche soltanto una camera. I prezzi? Variano fra i centocinquanta e i duecentocinquanta euro a persona a notte. «Siamo un azienda agricola - afferma uno dei soci Claudio Dal Borgo - ma offriamo attività di ristorazione in quanto qui la gastronomia è già un'eccellenza, ma abbiamo pensato tale attività anche nell'ottica di promuovere le bellezze paesaggistiche dell'Alpago. Crediamo molto nel valore dell'ospitalità in quanto abbiamo una collaboratrice che si occupa del ricevimento, e ci affidiamo a un agenzia per il coordinamento della comunicazione. Siamo molto soddisfatti, tanto che nei primi tre mesi dell'anno contiamo un più 25% rispetto allo scorso anno». Casere extra lusso dedicate a un elite che apprezza gli elevati standard dei servizi, anche se Alpago non è una località turistica conosciuta come Cortina o Arabba «Con i portali quali Booking oppure Air B&B - continua Dal Borgo - c'è la possibilità di farsi conoscere in tutto il mondo. Abbiamo puntato in alto e i risultati ci lusingano, e se qualcun altro sviluppasse un progetto simile in futuro non può che farci piacere, nell'ottica di uno sviluppo turistico del territorio dell'Alpago».

IL PERCORSO

Il successo di Casere Luxury Loudge non riguarda soltanto i turisti, ma si sviluppa con "Casere Art & Nature" dedicato anche si semplici amanti dell'aria aperta e delle camminate. «Si tratta di un percorso artistico - afferma un altro dei soci Piergiorgio Fagherazzi - che lungo circa 13 chilometri e percorribile in tre o quattro ore di cammino, lungo il quale si potranno ammirare stabilmente quattro opere di Raul Barattin, artista noto a livello nazionale, che è nato e vive in Alpago». Tale percorso artistico sarà facilmente individuabile scaricando un'app, ma ci sarà anche la possibilità di scaricare anche altri tracciati di altri cammini dell'Alpago per vivere la natura e il suo territorio in senso più ampio.

L'INAUGURAZIONE

Sabato 27 aprile a partire dalle 13.30 si terrà l'inaugurazione con ritrovo a San Martino, con al massimo 150 partecipanti e al costo di 15 euro, i quali verranno trasportati con dei pulmini fino a Irrighe dove partirà la camminata lungo il percorso artistico e visita alle opere, il tutto accompagnato da musica e cicchetti per un pomeriggio di arte, natura e divertimento. Al termine della gita, una volta rientrati nel paese di San Martino, nella struttura polifunzionale alle ore 18 ci sarà la presentazione istituzionale con la spiegazione dettagliata del progetto, e con il commento dell'avvocato e critico d'arte Erminio Mazzucco, mentre dalle 19.30 prenderà il via la serata organizzata dal gruppo giovani di San Martino, con apertura dello stand gastronomico e dalle 21 party night con "Belluno di Notte 1990", un gruppo di amanti della discoteca di quegli anni. Il progetto Art & Nature, del costo complessivo di circa 50mila euro, è stato per la maggior parte finanziato dai soci delle Casere Luxury Lodges, con un contributo della Provincia e di alcuni sponsor privati locali e con la preziosa collaborazione del gruppo giovani di San Martino, delle regole di Montanes e di Irrighe e del Comune di Chies.