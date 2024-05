Marcolin e K-Way, accordo di 6 anni per produrre occhiali e maschere da sci

LONGARONE - Marcolin, azienda bellunese tra i leader mondiali nel settore dell'occhialeria, e K-Way, brand francese nato nel 1965 - oggi di proprietà del gruppo torinese BasicNet - e conosciuto in tutto il mondo per la sua giacca antipioggia, hanno siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole, montature da vista, maschere da sci e proposte eyewear kids a marchio K-Way. La partnership, che avrà ufficialmente inizio il primo gennaio 2025, avrà una durata di sei anni, fino al 31 dicembre 2030. Il nuovo accordo permetterà a Marcolin di espandere ulteriormente il proprio portafoglio licenze, consolidando la propria presenza nel segmento lifestyle grazie alla collaborazione con un marchio che coniuga alla perfezione anima sportiva e attitudine fashion.