BELLUNO - Una stagione da incorniciare per il carosello sciistico Dolomiti Superski, che si allungherà, complici le abbondanti recenti nevicate, fino al prossimo 7 aprile. Se gli appassionati potranno compiere le ultime evoluzioni sugli oltre le vacanze pasquali in tutti e 12 i comprensori delle Dolomiti, il comprensorio di Arabba terrà i suoi impianti fino al 21 aprile, mentre il Faloria - Col Gallina a Cortina d'Ampezzo chiuderà i cancelletti come da tradizione addirittura il primo maggio. Ma se è già tempo di bilanci e gli imprenditori funiviari sorridono ai numeri (nonostante un inverno anomalo caratterizzato dalle scarse precipitazioni e temperature spesso anormalmente miti) si pensa anche alla prossima stagione. Dolomitisuperski rende noti gli adeguamenti che subiranno gli skipass nella stagione 2024/2025: ancora ritocchi in salita con rincari tra il 3,7 e 5%.

Gli accessi

Al 10 di marzo i primi accessi alle piste in giornata sono cresciuti del 2% nei confronti della stagione scorsa, già tra le migliori di sempre, mentre in termini di passaggi agli impianti, valore che misura la propensione allo sci, i numeri risultano identici all’inverno 2022-23. In crescita anche la vendita delle tipologie skipass differenti dal giornaliero, sia a livello di Dolomiti Superski che di comprensorio singolo, con la formula 6 giorni che si riconferma gradita specie dai turisti delle settimane bianche, con un aumento delle vendite del 4%, sia nelle destinazioni complessive che nelle singole. In crescita addirittura maggiore rispetto all’inverno precedente anche gli abbonamenti stagionali, rivolti principalmente alla clientela locale, saliti del 17% nella formula dell’intero “Dolomiti Superski” e dell’8% per la variante valevole in una singola area, mentre vero e proprio boom per “Dolomiti Superski Family“ che ha quasi raddoppiato le vendite, così come continua l’avanzata delle vendite online di skipass, scelta da uno sciatore su tre.

La soddisfazione

«Il fatto che l’interesse per lo sci e per la montagna tenga così bene - afferma il presidente di Dolomiti Superski Andy Varallo, - ci rassicura e ci da la motivazione giusta per mantenere la nostra politica dell’alta qualità offerta ai nostri clienti». Nel corso della recente assemblea generale, il consorzio dolomitico ha confermato anche calendario e prezzi per il prossima stagione invernale, con i primi impianti di risalita che entreranno in funzione il 30 novembre 2024, mentre il Sellaronda e altre zone che apriranno il 5 dicembre, mentre il termine ufficiale per Dolomiti Superski è già stato fissato per il 6 aprile 2025.

Gli aumenti

L'assemblea ha anche deliberato l’adeguamento prezzi delle varie tipologie di skipass per la prossima stagione, orientandosi all’andamento dell’inflazione. I prezzi degli skipass giornalieri e plurigiornalieri infatti, vedranno un adeguamento, a seconda della tipologia, compreso tra il 3,7 e il 5,2%, con il 6 giorni di alta stagione fissato a 423,00 Euro (381,00 Euro in stagione), mentre il 3 giorni costerà 241,00 Euro (216,00 Euro in stagione). Il giornaliero sarà messo in vendita in alta stagione 83,00 Euro, in stagione invece 75,00 Euro. Oltre al ventaglio di proposte di skipass Dolomiti Superski, tutti i comprensori offrono un ampio spettro di proposte per la propria zona, a tariffe più convenienti. Lo skipass stagionale Dolomiti Superski per adulto, che permette di utilizzare tutti gli impianti di risalita nei 12 comprensori sciistici delle Dolomiti, costerà 945,00 Euro in prevendita fino al 24 dicembre 2024 (adeguamento del 2,16%). Le tariffe Juniores (sotto i 16 anni) e Kids (sotto gli 8 anni) sono di 630,00 Euro e 305,00 Euro, salvo una delle promozioni speciali per famiglie numerose e Superski Family con gratuità a seconda dei casi specifici. Lo stagionale Dolomiti Superski per Supersenior costerà 790,00 Euro. I nuovi prezzi verranno inseriti sul sito internet di Dolomiti Superski, a stagione corrente terminata.