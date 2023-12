Dopo che lo scorso anno non erano stati aumentati i prezzi degli skipass, pur con grande fatica visto l’aumento dei costi su tutti i fronti, ma con la chiara necessità che dopo le annate nere della pandemia fosse necessario fare di tutto, anche l’impossibile, per garantire agli operatori della montagna regionale il massimo delle presenze, in questa annata, invece, un piccolo ritocco ai costi è stato necessario. In ogni caso sciare in Friuli Venezia Giulia conviene, perchè i costi degli impianti di risalita, restano comunque o più bassi dell’intero arco alpino. Insomma, la convenienza è ancora nei cinque poli regionali. Non ci credete? ecco il raffronto con le altre realtà montane più importanti. Il giornaliero negli impianti del Friuli Venezia Giulia costa 44 euro contro i 62 del Pramollo, 64 del Civetta, 80 euro delle Dolomiti Superski e dei 74 a Cortina. Questi raffronti solo per citare alcuni dei competitor che sono più vicini e che possono essere meta anche degli sciatori del Friuli Venezia Giulia.



IL DETTAGLIO

Ma non è solo il costo del giornaliero ad essere favorevole. Già, perchè l’assessore Sergio Emidio Bini ha voluto anche fare in modo che ci fossero delle promozioni di settore proprio per agevolare alcune categorie. In questo caso una delle scelte è caduta sui giovani, gli Under 20 che avranno la possibilità di avere degli sconti veramente importanti per sgravare anche le famiglie già appesantite da una serie di altri rincari. Vediamo allora nel dettaglio come stanno le cose. Per la stagione invernale 2023/2024 gli skipass giornalieri adulto saranno venduti a un prezzo di 31 euro in bassa stagione, fino al 17 dicembre compreso e dal 18 marzo 2024 a fine stagione, mentre a 44 euro dal 18 dicembre al 17 marzo 2024. Sarà possibile acquistare anche Sci@ore (da 3, 4 e 5 ore), plurigiornalieri e abbonamenti CartaNeve o Sci@sempre, disponibili da 15 e 30 ore. Oltre alla categoria baby (2017-2021 compresi) che scia gratuitamente, junior (2005- 2016) e over ’75 (1948 e precedenti) potranno scendere in pista a 10 euro al giorno, così come sono state promosse diverse agevolazioni per le famiglie e i residenti. Uno sconto super, quindi, con un obiettivo preciso: una famiglia che vuole risparmiare deve per forza venire sulle piste degli impianti regionali perchè è difficile trovare prezzi per gli impianti di risalita così concorrenziali.



A LIGNANO

Fermo restando che il mare è bello anche in inverno e quindi vale la pensa di andarci sempre, magari per una passeggiata, l’idea di andare a bordo spiaggia per pagare meno lo skipass è stata messa in pratica quest’anno. Già, durante tutto il periodo delle vacanze natalizie, si potranno, infatti, acquistare skipass a prezzi scontati a Lignano. Dal 7 dicembre al 7 gennaio, nel Villaggio del Natale PromoTurismoFVG sarà presente, infatti, con una tipica baita di montagna: qui, i visitatori potranno acquistare gli skipass giornalieri a data aperta al prezzo di 38,50 euro e le FVGcard con promozione natalizia speciale (-20%).Tutte le informazioni sulle tariffe si trovano sul sito di Turismo Fvg. Si tratta, dunque, di un piano tariffario che l’assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, aveva predisposto già ad inizio settembre per intercettare un’ampia fetta di turisti invernali e sollecitare l’attenzione ad ampio spettro nei confronti del Fvg.