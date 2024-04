Moruzzo, Pagnacco, Tarcento, Campoformido: ecco la testa di ponte dei comuni più ricchi del Friuli Venezia Giulia, dove cioè il reddito medio è più alto rispetto alla media regionale. Moruzzo conferma il suo primato con 31mila euro, anche se cede quindici posizioni a livello nazionale, seguito da Pagnacco con 28.650 euro e Tarcento e Campoformido che totalizzano rispettivamente una media di 27.572 euro e 27.212. Pordenone è il comune più ricco del Friuli Occidentale (26.442 euro), tallonato da Porcia a quota 26.442 euro. Udine totalizza 26.892 euro. La regione, nel suo complesso, si colloca al nono posto tra le regioni italiane, con un reddito medio di 24.568 euro, in crescita di 1.057 euro rispetto all’anno scorso. È la fotografia che emerge dalle dichiarazioni Irpef 2023, relative ai redditi del 2022, nell’elaborazione redatta dal ricercato Alessandro Russo dell’ Ires Fvg su dati diffusi dal Ministero delle Finanze.



I DETTAGLI

Il Comune con il maggior reddito in assoluto in Italia è Portofino, mentre la regione che siede al primo posto è la Lombardia, con una media di 27.887 euro. All’interno del Friuli Venezia Giulia non tutti i territori contribuiscono allo stesso modo al risultato medio, perché a livello provinciale è Trieste a primeggiare, con un reddito imponibile medio pari a 25.055 euro, mentre Gorizia registra il gettito più basso, pari a 22.276 euro. La città di Trieste è seconda a Nordest, dietro a Bolzano. Le ultime posizioni del Friuli Venezia Giulia sono occupate soprattutto dai paesi delle Valli del Natisone, in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, Pulfero, dove i valori medi dei redditi sono inferiori a 18mila euro. Rispetto all’anno scorso i contribuenti sono aumentati sia in Italia (+1,3%) sia in regione, dove si è avuto un incremento dello 0,9%, pari a un valore assoluto di 8.620 unità.



LA TENDENZA

L’aumento dei contribuenti è dato soprattutto dai lavoratori dipendenti, aumentati del 2,1% in un anno, mentre il numero dei pensionati è leggermente diminuito, dello 0,2 per cento. Complessivamente l’imposta Irpef in Friuli Venezia Giulia vale oltre 4 miliardi ed è dichiarata da 766mila 859 persone, per un valore pro capite di 5.256 euro. Il 41,2% è a carico dei contribuenti con i redditi complessivi più elevati, superiori a 50.000 euro, che costituiscono appena il 6,5% del totale. A livello nazionale l’imposta netta è dichiarata da 32,4 milioni di contribuenti e corrisponde a 174,2 miliardi, pari a un valore pro capite di 5.381 euro. Analizzando gli introiti di lavoratori e pensionati, il ricercatore Ires Fvg ha messo in evidenza che «il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente». In Friuli Venezia Giulia, ha precisato Russo, «in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a quasi il 90%, cioè 20.424 euro contro 23.052. Anche a livello nazionale la situazione è analoga, con i pensionati che dichiarano in media l’11,4% in meno rispetto ai lavoratori dipendenti, cioè 19.747 euro contro 22.284 euro». Scorporando i dati e andando oltre la media dei redditi, le cifre rivelano che il 34% delle dichiarazioni dei redditi in regione sono sotto i 15mila euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15mila e 26mila euro, che interessa quasi un terzo del totale. Ci sono, poi, 61.421 contribuenti, pari al 6,5% che dichiarano un reddito superiore ai 50mila euro, ai quali si applica l’aliquota marginale più elevata, pari al 43 per cento. Arrivano, invece a 8.781 unità, pari allo 0,9%, coloro che in Friuli Venezia Giulia dichiarano più di 120mila euro l’anno di reddito. Per i Comuni di grandi dimensioni sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale. Per il Friuli Venezia Giulia è il caso di Trieste e, in particolare, si mette in evidenza il quartiere di San Vito, dove si addensa un reddito medio di 37.327 euro, superiore di oltre 6mila euro rispetto a quello del Comune più ricco, cioè Moruzzo, con i suoi 31mila euro di media.