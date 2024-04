Meteo in Veneto e Fvg, previsioni per il ponte del 1 maggio. In arrivo temporali e calo delle temperature. Quota neve scende a 1800 metri

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Ponte del primo maggio bagnato a Nordest, dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, a inizio mese in tutta Italia ci sarà un calo delle temperature ma soprattutto forte rischio di temporali. Sui nostri territori la giornata peggiore sarà quella di giovedì 2 maggio, con rovesci anche intensi e la discesa della quota neve.