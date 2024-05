Oggi - 20 maggio 2024 - è la Giornata internazionale delle api. Ma in Veneto l'Associazione regionale apicoltori lancia l'allarme sul futuro della categoria, visto il progressivo abbandono delle attività sul Montello trevigiano e nella Valpolicella veronese, dove gli insetti «muoiono di fame a causa delle monocolture e per l'uso sempre maggiore di fitofarmaci in agricoltura e viticoltura», aggravando le difficoltà presenti un po' dappertutto a causa dei cambiamenti climatici. «E urgente coinvolgere Comuni e associazioni di categoria», dice il presidente Gerardo Meridio, alludendo agli agricoltori.



Api a rischio in Veneto: cosa succede?



Stando ai dati dell'organizzazione, che conta oltre 3.000 apicoltori, nella zona del Montello «in circa 15 anni si e passati da medie produttive di 35-40 chili di miele per alveare a una risicata quantita di 5-10», a causa non solo della crisi del clima, ma anche della vitivinicoltura: «Durante tutto il periodo vegetativo della vite, i pesticidi vengono irrorati sulle colture derivando in modo micidiale nei boschi di acacia circostanti, causando la morte di miliardi di api». Al di là delle sostanze utilizzate, comunque, secondo l'associazione è proprio la perdita di biodiversita: «Le api hanno bisogno di tante varieta di fiori che coprono tutto il periodo che va da marzo a settembre. Questo e anche il periodo in cui gli agricoltori trattano le proprie piante da frutto, i vigneti e basterebbero accorgimenti come lo sfalcio del prato sottostante per evitare che i fiori attirino le api, che morirebbero a causa dell'alta concentrazione di sostanze nocive». La categoria riporta la testimonianza dell'apicoltore professionista Francesco Bortot: «Nel Montello da quando iniziano i trattamenti, ovvero circa alla fine della fioritura del ciliegio selvatico a meta aprile, gli alveari non crescono piu e stentatamente vanno a melario. Le derive durante l'esecuzione dei trattamenti sono micidiali e arrivano da ogni parte, investendo i boschi fioriti di una nube tossica letale per le api tanto che spopolamenti del 25-30% della popolazione di api si compiono anche in poche ore».



Proprio in provincia di Treviso, l'Associazione regionale, Unaapi e Bortot hanno attuato un progetto che prevede la gestione di 5 apiari grazie alla sensibilita di cantine e viticoltori. «I risultati delle analisi viene spiegato saranno presentate presto in un convegno, ma un dato emerge. Le api nell'apiario sito nei vigneti della Scuola Enologica di Conegliano stanno meglio delle altre. Con la conduzione Sqnpi (Sistema di qualità nazionale produzione integrata, ndr.), che valorizza le produzioni agricole vegetali, ottenute in conformita ai disciplinari regionali di produzione integrata, seppur utilizzando sostanze di sintesi, ma in modo controllato e monitorato, il Cerletti e un'esperienza virtuosa a cui ispirarsi per far convivere api e viti, api e frutteti».