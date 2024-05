Il grande ritorno dei cicchetti a Feltre: i 27 locali dove trovare i golosi bocconcini

FELTRE (BELLUNO) - La festa dedicata ai sapori e al divertimento si terrà venerdì 14 giugno e coinvolgerà l'intera città. I "bocconcini" si troveranno in 27 locali dove la buona cucina e il divertimento sono assicurati e richiameranno sicuramente tanta gente.



LA PRIMA VOLTA

Era il 2019 quando i locali feltrini hanno organizzato per l'ultima volta una serata proponendo le proprie specialità e caratteristiche peculiari in ambito di cibo e bevande, ora dopo lo stop del Covid la serata dedicata ai cicchetti a Feltre ritorna nel suo abito migliore.



L'ORGANIZZATORE

«L'appuntamento è per venerdì 14 giugno - spiega Carlos Zappelli, gestore dell'Osteria Piero Ostia di via Tofana e portavoce dei locali aderenti all'iniziativa - una serata che si inserisce nel periodo in cui la bicicletta è di casa a Feltre.

Infatti, la settimana precedente si corre la Castelli 24 ore mentre la domenica successiva è il momento della Sportful Dolomiti Race. Credo sia un'ottima occasione per portare a Feltre persone con un'iniziativa che possa mettere d'accordo tutti, un momento di collegamento fra due eventi molto importanti per la città». L'evento mette insieme un gruppo di partecipanti veramente invidiabile.



I PARTECIPANTI

Chi avrà il piacere di partecipare all'appuntamento avrà a disposizione un'ampia scelta. Zappelli entra nei particolari: «La serata prenderà il via alle 18 e si chiuderà alle 23 e in questo spazio di tempo chi arriverà a Feltre avrà a disposizione per i cicchetti 27 locali. L'abbinamento cibo-bibita avrà un costo di 5 euro e ogni locale proporrà una propria specialità, questo rende l'evento ancora più interessante e favorisce anche lo spostamento dei clienti da un locale all'altro. Stiamo lavorando per coinvolgere varie realtà che ci permetteranno di avere anche dei punti musica». L'iniziativa ha un buon motore, i gestori: «Tutto nasce da un'iniziativa autonoma di noi gestori a cui si è aggiunto l'Ascom e anche l'Amministrazione.



L'IMPEGNO

Uno sforzo comune per abbellire la città e offrire qualcosa di bello per una serata particolare. Ai cicchetti si aggiungono anche i negozi che saranno aperti fino a sera inoltrata».



I PARTECIPANTI

I partecipanti: Bar la buca, Mai dire bar, Bar gelateria Anca Massa, Osteria Piero Ostia, Caffè Roma, Enoteca Contemporanea, Bar Impero, Lucky Corner Lounge Bar, Gelateria Sommariva, Barcelleria Cocktail Lab, Folklore speciality coffee & drinks, Le Scudellete, Osteria Mezzaterra, The Crown Pub, Osteria Casot, Baretto al Duomo, Bar Vaporetto, La Torrefazione, Caffè Principe, Banda Bistropub, Ohana Cafè, Bar al Cavallino, Gelateria Cristallo, Info Caffè Pra del Moro, Bariolè Coffe&Drink LAB, Osteria Paninoteca da Ciccio, Osteria Crash.