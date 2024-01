Nomi grossi (e stellati), ma anche giovani promettenti, scommesse per il futuro e certezze di ieri e di oggi, ristorantoni certo, ma anche osterie, pizzerie, birrerie con cucina e cocktail bar: c'è un po' di tutto nel mini sondaggio di inizio anno nel quale abbiamo chiesto a 8 colleghi e appassionati gastronomi, collaboratori o autori delle principali guide gastronomiche, grandi conoscitori della ristorazione del Nordest che frequentano per professione ma ancora di più per passione, un'idea per il 2024.

La domanda era: dove vorreste (e suggerireste) andare (o tornare) a cena o a pranzo nell'anno appena iniziato fra Veneto e Friuli Venezia Giulia?

C'è chi è andato sul sicuro, chi ha puntato su nomi emergenti o non ancora famosi, e nuove insegne. Da segnalare i tre chi hanno ricevuto più di una citazione: Edoardo Caldon all'Exforo a Padova, Terry Giacomello al Nin di Benzone sul Garda (Vr), Giacomo Sacchetto con Iris a Verona.