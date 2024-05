Maltempo, l'allerta di Zaia: «L'acqua non defluisce, preoccupazione per le coltivazioni».Le colture a rischio

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è preoccupato per il fatto che l'acqua delle piogge alluvionale non defluisce e ciò incide negativamente per le coltivazioni. «Con Avepa - rileva Zaia -, siamo presenti sul territorio alluvionato e interloquiamo giornalmente con tutti i soggetti coinvolti, cittadini, agricoltori, contadini, allevatori e enti pubblici. I tecnici di Avepa hanno constatato che ad essere colpite in modo considerevole dalle piogge sono state le coltivazioni specie della bassa padovana, della bassa veronese e del vicentino. E' stato constatato che anche oggi l'acqua è ancora presente: ce ne è talmente tanta che i fiumi e i terreni non riescono a riassorbirla. Non defluisce, al massimo si sposta a zone ma senza rientrare negli alvei o sotto terra. Una massa d'acqua continua in movimento». «La preoccupazione è per le colture in sofferenza - dice Fabrizio Stella, Commissario Straordinario di Avepa -: innanzitutto le orticole come la patata e la cipolla che sono andate sotto acqua subendo l'asfissia radicale, cioè la mancanza di ossigeno per potersi sviluppare. Se l'acqua non defluisce, sono queste le coltivazioni che per prime perderemo. In sofferenza anche le frutticole, anche perché l'accesso nei campi è inibito dagli allagamenti ed è impossibile procedere con i trattamenti fito-sanitari.