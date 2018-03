Il reddito medio si alza di 316 euro: â€‹ecco i comuni ricchi e quelli poveri

di Paola Treppo

FRIULI - Dichiarazioni2017: ilmedio in Friuli Venezia Giulia sidi 300 euro. Moruzzo, Pagnacco, Udine e Monrupino sono i comuni più ricchi. Ultimo posto ancora per Drenchia.​In base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, riferite all’anno precedente, il Fvg si colloca al 9° posto a livello nazionale, ultima tra le regioni del Nord subito dopo il. Il reddito complessivo medio è di 21.891 euro, contro i 21.575 dell’anno precedente, con un incremento di 316 euro. La Lombardia si conferma la regione più ricca, con una media di 24.748 euro, mentre in fondo alla graduatoria c’è la Calabria con 14.946 euro.Il reddito imponibile medio in Fvg, che non comprende quindi gli oneri deducibili, è invece pari a 21.010 euro, contro una media nazionale di 20.212 euro, ed è analogo a quello del Veneto: 21.054 euro. Lo rileva un’indagine del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 22.607 euro, mentre Gorizia quello più basso, con 20.182 euro. Trieste risulta anche l’ottava provincia a livello nazionale e quella più ricca del Nord Est; al contrario Rovigo si colloca all’ultimo posto, una delle più povere tra tutte le regioni del Nord.Fino al 2016 il numero dei contribuenti era in continua diminuzione in Fvg, essendo passato da oltre 971.000 nel 2008 a meno di 920.000, -51.000 unità, con a una flessione del 5,3%. Lo scorso anno la tendenza negativa si è arrestata, anche se con una crescita di appena 75 unità: da 919.987 a 920.062.La distribuzione dei contribuenti Fvg in classi di reddito complessivo mostra che il 37,6% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include il 34,6%). Poco meno di 39.000 contribuenti (pari al 4,3%), infine, in regione dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 5.539 (lo 0,6%) totalizzano più di 120.000 euro.In Fvg il comune disi conferma al primo posto (e 81esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 120esimo), seguito da, Udine e; le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dalle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Savogna, Grimacco, Stregna), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata.L'analisi comunale, basata sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede al primo posto Lajatico in provincia di Pisa (46.842 euro), seguito da due comuni lombardi: Basiglio (45.711 euro) e Cusago (40.217 euro); il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano (con 32.031 euro in media per quasi un milione di contribuenti).