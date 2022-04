Sempre nella top ten delle regioni italiane, ma un po’ più povero a causa del colpo durissimo inferto all’economia dai due anni di Covid. Ecco come esce il Friuli dall’ultima ricerca sui redditi dei cittadini elaborata dall’Ires sui dati del ministero dell’Economia. I numeri sono quelli delle dichiarazioni rese nel 2021 e fotografano una situazione in peggioramento anche per quanto riguarda il numero dei contribuenti. Aumentano invece i pensionati, quindi il carico sulle casse pubbliche.

Il Comune più ricco resta Moruzzo (Ud), con dati in discesa. Il più povero in provincia di Pordenone è San Giorgio della Richinvelda; in provincia di Udine è Drenchia. Trieste il capoluogo con i redditi più alti, con Pordenone che batte Udine.



LA SITUAZIONE



Il Friuli si colloca al settimo posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini Irpef (22.559 euro, 171 in meno rispetto all’anno scorso). A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 23.376 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (20.653 euro). Trieste risulta anche l’ottava provincia a livello nazionale (l’anno precedente era decima) e la seconda del Triveneto dopo Bolzano. Pordenone batte Udine per 120 euro l’anno. Nel 2021 il numero di contribuenti è diminuito dello 0,8% a livello nazionale è dello 0,9% in regione (-8.555 unità). La riduzione riscontrata ha infatti riguardato principalmente i lavoratori dipendenti, diminuiti dell’1,6% in un anno (oltre 8.200 persone in meno), mentre il numero di pensionati è leggermente aumentato (+0,2%, pari a oltre 600 unità in più) dopo un lungo periodo di flessione. È anche interessante notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Fvg, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a quasi il 90% (19.296 euro contro 21.651). Il comune di Moruzzo si conferma al primo posto (e 66esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 33esimo) con 27.576 euro, seguito da Pagnacco (26.307), Duino-Aurisina (24.945) e Campoformido (24.888); al quinto posto come l’anno scorso si trova Udine (24.884 euro). Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dai comuni delle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna e Stregna tra gli ultimi dieci), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 16.000 euro. Rispetto all’anno precedente, due comuni del Friuli Occidentale entrano tra i dieci più ricchi della regione: sono Roveredo e Porcia, rispettivamente ottavo e decimo in classifica.



LA DISTRIBUZIONE



La distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che quasi il 40% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include un terzo del totale). Infine, circa 41.500 contribuenti (pari al 4,5%) dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 6.221 (lo 0,7%) totalizzano più di 120.000 euro.