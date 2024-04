Russia, offensiva verso la città ucraina di Chasiv Yar: ecco perché è così importante (in vista della parata del 9 maggio)

L'escalation delle tensioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, segnata dal tentativo russo di conquistare la città di Chasiv Yar in tempo per la Parata della vittoria del 9 maggio, si profila come una nuova fase critica della guerra. Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad affrontare questa nuova sfida, con il sostegno militare dei principali alleati internazionali, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna. «La Russia vuole mobilitare 300 mila combattenti da mandare a combattere in Ucraina entro il primo di giugno e prima, entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, puntano a occupare la cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk». Lo ha affermato negli scorsi giorni il presidente ucraino, commentando il via libera della Camera Usa agli aiuti bellici a Kiev. «Recentemente sono stato nella regione e ho parlato con i combattenti, che non hanno l'equipaggiamento sufficiente per respingere i droni da ricognizione russi.

L'importanza di Chasiv Yar

Chasiv Yar, una città strategica nell'Ucraina orientale, si trova in una posizione cruciale per la difesa dell'ampia regione di Donetsk. La sua caduta potrebbe permettere alle forze russe di avanzare indisturbati verso le più importanti difese ucraine, con vantaggi significativi da un punto di vista operativo per l'esercito di Mosca. La città è anche un simbolo di resistenza e uno snodo logistico per le forze ucraine. Quindi la volontà di Putin di conquistare Chasiv Yar entro il 9 maggio è riconducibile a due ordini di motivazioni: militari e propagandistiche. Del resto, è fondamentale ricordare come il presidente Russo ha sempre presentato questa "operazione speciale" al suo popolo: in primis come un attacco contro i nazisti ucraini. Quindi, una conquista del genere entro una giornata come il 9 maggio assumerebbe un importante valore simbolico.

Il ruolo degli alleati occidentali

Di fronte a queste minacce, l'intervento degli alleati occidentali si mostrerà decisivo. Gli Stati Uniti, dopo aver approvato un pacchetto di aiuti militari da 60 miliardi di dollari, sono chiamati a trasformare rapidamente questo impegno in un sostegno concreto. Allo stesso tempo, il Regno Unito, sotto la guida di Rishi Sunak, ha annunciato un ulteriore sostegno finanziario e la donazione di equipaggiamenti militari che rappresenteranno il più grande contributo di Londra alla causa ucraina fino a oggi.

La sfida del tempo

Nonostante le promesse di aiuto, l'arrivo effettivo delle forniture rimane una sfida. Il tempo gioca un ruolo cruciale, con il comando militare ucraino che segnala un urgente bisogno di rafforzare le proprie posizioni prima di un attacco russo su vasta scala. La velocità della burocrazia e la logistica dell'approvvigionamento militare sono quindi sotto esame, poiché potrebbero determinare l'esito delle imminenti battaglie. L'Ucraina ha dovuto affrontare pesanti attacchi nell'ultimo periodo e ha ammesso la perdita di alcune posizioni strategiche, mentre cerca di respingere l'offensiva russa, che si è intensificata dopo la conquista di Avdiivka. I rapporti militari suggeriscono che le forze russe stanno lanciando massicci attacchi su larga scala, seguendo la cosiddetta “strategia del tritacarne”, con il fine di logorare l'esercito ucraino.

La prospettiva geopolitica

L'avanzata russa su Chasiv Yar non è solo una questione di conquista territoriale, ma si inserisce in un contesto geopolitico più ampio. Le vittorie russe potrebbero avere ripercussioni dirette sulla sicurezza di altre nazioni confinanti e sugli equilibri di potere in Europa orientale. Il primo ministro britannico ha chiarito che la minaccia di Putin non si fermerà ai confini dell'Ucraina, segnalando preoccupazione per la sicurezza continentale. Mentre il conflitto entra in una nuova fase critica, l'esito delle battaglie in Ucraina potrebbe ridefinire le dinamiche regionali e internazionali. Il sostegno occidentale rappresenta un pilastro fondamentale per Kiev, ma la sua efficacia sarà misurata dalla rapidità e dalla capacità di risposta nelle settimane e nei mesi a venire.