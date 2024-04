BELLUNO - I Paperon de’ Paperoni bellunesi sono lo 0,876 per cento del totale di tutti i contribuenti. Su 163.932 cittadini della provincia che hanno presentato lo scorso anno la dichiarazione dei redditi, per l’anno solare precedente, in 1.437 hanno dichiarato, ciascuno, un reddito complessivo di oltre 120mila euro. La loro maggior presenza si colloca a Belluno, Cortina, Feltre, Sedico e Borgo Valbelluna, dove i ricchi presenti nella fascia maggiore sono rispettivamente 399, 185, 128, 62 e 55. Nella top cento, a livello nazionale, per reddito medio si colloca, senza alcun dubbio, la conca ampezzana, dove mediamente ciascuno dei 4.808 contribuenti ha dichiarato poco meno di 30mila euro, che equivalgono alla 51.ma posizione tricolore per valore economico. I dati sono stati diffusi dal Mef, cioè dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed evidenziano, ancora una volta, come in Italia la ricchezza sia concentrata nelle mani di pochi. E il Bellunese non costituisce un’eccezione, come testimoniato dallo “zero virgola”.

IL CONTESTO

Complessivamente i 61 Comuni della provincia (i dati sono relativi all’anno di imposta 2022 prima della fusione di Quero Vas e Alano in Setteville ndr) presentano un reddito imponibile di oltre 3 miliardi e mezzo di euro, per la precisione di 3.649.299.184, con una media per ciascuna realtà di 59.824.577 euro. La forbice, però, è moto ampia: si va dalla capolista Belluno (733.472.804 euro) al fanalino di coda, Zoppé di Cadore, i cui numeri sono inferiori per numero di contribuenti (153), reddito imponibile (2.034.822), reddito medio (13.299), che posizionano la piccola realtà al 7.463.mo nel panorama italiano su 7.904 Comuni. Mediamente ciascun bellunese, un anno fa, ha dichiarato un reddito che si aggira sui 20.930 euro.

LA TENDENZA

Il trend reddituale consolida i dati precedenti, con Cortina che si distingue sempre, anche nel portafoglio dei residenti, il cui spessore continua a crescere e lo fa in modo anche significativo. In fondo alla lista sta sempre Zoppé con i suoi contribuenti e un reddito che è meno della metà di quello di Cortina, seppur in leggero aumento rispetto a prima. Come Zoppè, anche Zoldo paga la prevalenza delle persone attive all’estero, con i molti emigranti nella Mitteleuropa, in particolare verso le gelaterie della Germania. In vetta alla classifica, dopo Cortina e il capoluogo di Provincia, emergono ancora una volta le realtà che ruotano attorno al fenomeno Luxottica, che fa dell’Agordino un’area a forte valenza attrattiva dal punto di vista lavorativo e professionale, con l’ovvia cartina di tornasole nell’ambito dei redditi. Risale dalla quinta alla quarta posizione la piccola realtà di Soverzene, all’ombra della centrale Enel: nonostante i tanti pensionati, il reddito pro capite è di 24.349 euro. Con appena oltre i 23mila euro anche Limana, Sedico e San Vito.

GLI ALTRI CASI

Sul fronte dell’altra città della provincia, ovvero Feltre, da sempre in competizione con il capoluogo, si registra un reddito di 22.030 euro, ovvero 3.306 euro in meno a testa rispetto a Belluno. Nonostante la presenza di importanti aree industriali, sorprendentemente Longarone e l’Alpago si attestano rispettivamente a 20.317 euro e 21.442. Mentre brilla nel territorio dell’Alto Piave la “capitale dell’occhialeria cadorina”: Domegge con 22.479 euro procapite.

LA LETTURA

Sono numeri che, al di là del valore economico, fotografano per quanto possibile lo stato di una comunità, da quelle più vivaci ed economicamente più dinamiche, a quelle di “riposo” di una popolazione che ormai vede più anziani che giovani. A contribuire all’ammontare totale del reddito bellunese, oltre agli imprenditori, sono i 90.651 lavoratori dipendenti, i 62.221 pensionati, i 1.621 i lavoratori autonomi, con un peso pari, rispettivamente, a: 2.033.976.910 euro, 1.172.667.728 euro e 112.094.858 euro.