Principe William rompe il silenzio sulla salute di Kate Middleton: come sta davvero la principessa

Stando alle notizie che trapelano dagli osservatori reali, bisogna restare ottimisti sulla salute di Kate Middleton. Non a caso,la recente apparizione del principe di Galles appena giovedì scorso è un buon segnale.

Potrebbe voler dire che sua moglie si sente meglio e che le sue condizioni sono abbastanza "positive" da permettergli di riprendere in mano i suoi impegni pubblici. L’apparizione del principe era particolarmente tenuta sott'occhio da tutti. Specialmente dopo la ripresa della scuola da parte dei suoi tre figli, soltanto la scorsa settimana. Il principe William, tornando a lavoro, ha anche salutato con un bel sorriso i volontari dell’organizzazione di beneficenza per la distribuzione delle eccedenze alimentari contro gli sprechi, Surplus to Supper nel Surrey. Kensington Palace ha anche dichiarato che la visita del principe si prefiggeva come obiettivo quello di “mettere in luce l’impatto che il lavoro delle organizzazioni di beneficenza hanno sulla comunità e sull’ambiente nel territorio”. Tra l'altro, quando a William è stato consegnato un biglietto di auguri per Kate, il principe ha ringraziato, dicendo a tutti che apprezzava molto l'affetto verso sua moglie e la sua famiglia. Non è un periodo facile, ma William lo sta davvero gestendo nella maniera migliore possibile.

