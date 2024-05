Charlotte, la figlia di Kate e William compie 9 anni: è la baby royal più ricca (ed elegante) del mondo, ecco quanto vale il suo patrimonio

È nata il 2 maggio 2015 nell'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington, a Londra, con un peso di 3 chili. È stata battezzata Charlotte Elizabeth Diana (i nomi della bisnonna e della nonna) nella chiesa di Santa Maria Maddalena, Sandringham, davanti a familiari e amici. E' la figlia di mezzo di Kate Middleton e William.

E all'età di tre anni passò alla storia quando nacque il fratello minore Louis, poiché non fu superata da lui nella linea di successione a causa di un cambiamento nelle regole della primogenitura. In precedenza, i maschi avevano la precedenza sulle femmine e la nascita di Louis nel 2018 è stata la prima a essere interessata dai nuovi cambiamenti.

La baby Royal più ricca del mondo

Ma Charlotte non è solo terza nella linea di successione al trono. Con una fortuna personale calcolata recentemente sulla sua futura eredità è anche la baby Royal più ricca ed elegante del mondo. Il conto in banca di Charlotte pare si aggiri infatti già sui 3,5 miliardi di sterline (oltre 4 miliardi di euro), superando quella del fratello erede al trono George (che si ferma a 3,4). E come nel caso della madre Kate e della nonna Diana, vere icone della moda, all’industria britannica non è sfuggito il suo potenziale: ogni abitino o accessorio da lei indossato fa già il tutto esaurito nel giro di poche ore.

Il compleanno e la torta di mamma Kate

Benché non sia un momento sereno per lei e i fratelli, per via delle cure che mamma Kate sta affrontando per il tumore, oggi, al ritorno dalla scuola, Charlotte spegnerà 9 candeline sulla sua torta al cioccolato preparata ieri sera, come da tradizione, dalla madre. Frequenta la Lambrook School nel Berkshire con i suoi fratelli e come loro sta crescendo lontano dallo sguardo del pubblico. È stata vista l'ultima volta durante un'uscita ufficiale il giorno di Natale, quando la famiglia reale ha fatto la sua tradizionale apparizione festosa nella tenuta di Sandringham di re Carlo per andare in chiesa. È stata raffigurata mentre accettava regali dai sostenitori insieme a Zara e alla figlia maggiore di Mike Tindall. Nel frattempo, a dicembre, si è unita a George e Louis al concerto annuale di canti natalizi dell'Abbazia di Westminster organizzato dalla madre Kate. E poche settimane prima dell'evento festivo, il trio è stato portato a fare volontariato dalla madre, visitando la Baby Bank a Holyport vicino a Maidenhead.

I soprannomi

Mamma Kate Middleton si è sempre affidata moltissimo alla figlia, che non manca mai di rivelare tutte le sue doti sia principesche che pratiche. Spesso tocca, infatti, a Charlotte ricordare le regole del protocollo al fratello erede al trono George (11 anni il prossimo luglio) e cercare di frenare il vivacissimo Louis, tenendolo per mano. Anche se conosciamo la principessa con il suo nome di nascita, in famiglia e a scuola viene chiamata in modo più informale. Il suo soprannome è "Lottie" per mamma Kate e per gli amici, mentre papà William ha un termine tutto suo; è stato rivelato nel 2022, quando la famiglia Cambridge ha visitato il giardino Back to Nature di Kate al Chelsea Flower Show: "Mignonette", che in francese che significa carina. William e Kate si stanno battendo per l’attivazione di un’importante riforma storica che offrirà alla figlia ma anche al piccolo Louis la possibilità di ritagliarsi un’identità tutta sua. E per la prima volta nella storia della monarchia britannica, una futura principessa Royal sarà in grado, se così vorrà, di andare a lavorare.