Penelope Cruz compie 50 anni, la musa di Almodovar amata da Hollywood

Penelope Cruz festeggia oggi 50 anni. La prima donna a vincere un Oscar come Migliore Attrice per un ruolo in spagnolo nel 2009, viene celebrata in tutto il mondo. Nata il 28 aprile 1974 a Madrid, Penelope Cruz decise di diventare attrice a 15 anni dopo aver visto il film di Pedro Almodóvar "¡Átame!". Ha studiato recitazione al Conservatorio Nazionale di Madrid e il suo primo ruolo importante fu in un videoclip dei Mecano nel 1988. Nel 1992, durante le riprese di "Jamón, Jamón", incontrò Javier Bardem, ma la loro storia d'amore iniziò solo con le riprese di "Vicky Cristina Barcelona" nel 2007. Il riconoscimento all'Oscar lo ottenne nel 2009 per il suo ruolo in "Vicky Cristina Barcelona", diretto da Woody Allen. Questo la rese la prima attrice spagnola a vincere un Oscar.