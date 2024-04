Virna Marangoni dopo The Voice of Italy debutta al cinema nel thriller "The contract" con Kevin Spacey e Eric Roberts

ROVIGO - Un'attrice polesana tra le star del cinema. Dopo la partecipazione al talent show "The Voice of Italy" su RaiDue, ora Virna Marangoni, di Bergantino, esordisce sul grande schermo con un triller psicologico dal titolo "The contract", per la regia di Massimo Paolucci.

Il film, registrato in inglese, scritto e sceneggiato da Eva Henger e prodotto dal marito Massimiliano Caroletti e Sandro Lazzerini, è stato girato a Roma e dintorni. La pellicola annovera fra gli attori principali Kevin Spacey (vincitore di due Oscar), Eric Roberts, Vincent Spano ed è prodotta dalla Tm Entertainment. Eva Henger, alla sua prima esperienza come sceneggiatrice, all'inizio aveva scelto di usare uno pseudonimo, il nome della nonna, per evitare pregiudizi. All'estero, però, nessuno si è mai preoccupato se a scrivere un film sia stata un'ex pornostar e, quindi, è uscita allo scoperto.



«Con questo film, - racconta Virna - il premio oscar Kevin Spacey, dopo un periodo difficile, torna a recitare in un ruolo da protagonista come un malato psichiatrico. Non si può dire ancora molto sulla trama del film, ma il suo ruolo è un ruolo mefistofelico». Terminata la fase del montaggio, il film dovrebbe uscire a ottobre, ma il trailer verrà presentato alla Mostra del cinema di Cannes e sarà poi in gara alla Mostra del cinema di Venezia.

Cantautrice, figlia di un paese che lei definisce "fantasioso e genuino" e a cui è molto legata, dopo anni di esperienza musicale e dopo aver superato prove difficili sul piano personale, Virna pare indirizzata verso una carriera luminosa, che porterà attenzione verso di lei e verso il Polesine.