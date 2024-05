Baone. Schianto frontale tra due ciclisti sui Colli, 52enne è gravissimo: stava facendo un giro in bici con il figlio

BAONE (PADOVA) - Scontro frontale tra due biciclette, un 52enne di Ceregnano (Ro) è in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri, 1 maggio, intorno alle 10 nel comune di Baone.

L'uomo stava facendo un giro in bici con il figlio.

Secondo quanto riferito da un testimone, il 52enne dopo un sorpasso in discesa su via Salarola, non avrebbe fatto in tempo a rimettersi a destra e così si sarebbe schiantato contro un altro ciclista, un 55enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, che percorreva la strada in direzione opposta. Entrambi sono caduti a terra, mentre il figlio del 52enne è riuscito a evitarli.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del suem 118 e gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Giacomo Sinigaglia. Il 55enne è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza a Padova. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Più seria la situazione del cinquantaduenne per cui si è richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero. Della vicenda la polizia locale ha messo al corrente il pubblico ministero di turno della Procura di Rovigo. Visto il quadro della situazione, si è deciso per il sequestro dei due mezzi coinvolti in attesa di un quadro definitivo delle condizioni del ciclista di Rovigo.