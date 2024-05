ADRIA - Parafrasando il noto brano di Domenico Modugno, piange il telefono a Bellombra. La comunità, il cui territorio ricade tra le municipalità di Adria e Papozze, bussa alla porta dei rispettivi primi cittadini, Massimo Barbujani e Pierluigi Mosca.

Si fa interprete della richiesta degli abitanti Alessandro Rigoni, ex assessore ed ex vicesindaco di Adria ai tempi delle ultime giunte di centrosinistra. "In passato - scrive Rigoni - ho avuto ruoli amministrativi, oggi mi rivolgo a voi sindaci per vedere se riusciamo, assieme, a risolvere un problema che crea nei cittadini di Bellombra e zone limitrofe gravi problemi. A Bellombra, il cui territorio ricade nei Comuni da voi amministrati, da circa tre settimane la copertura telefonica è sparita. Mi sono mosso dapprima segnalando il disservizio attraverso le modalità previste, ovvero chiamando il numero verde della compagnia telefonica e avvertendo del guasto. Ha risposto un operatore che mi ha riferito che si trattava di un guasto serio e che comunque entro 48 ore avrebbero risolto tutto”. Ma a distanza di un paio di settimane non è cambiato nulla. "Vedendo che la cosa si protraeva - prosegue Rigoni - io e mia moglie abbiamo telefonato diverse volte per avere notizie. Non abbiamo ottenuto risposte. L'unica risposta ci è stata fornita da una segreteria telefonica - cioè un disco preregistrato - che ci invitava a desistere, se la chiamata era per un guasto già segnalato, e che ci avrebbero contattati quando il problema fosse stato risolto". Non ottenendo riscontri, Rigoni si è rivolto anche al Centro Tim di Adria. Anche qui, a parte la disponibilità del personale, non ha però ottenuto alcuna indicazione riguardo alla questione.



DISAGI E DANNI

"A questo punto - precisa - da cittadino, non avendo più possibilità di ottenere interlocuzioni, ho pensato di rivolgermi a voi amministratori. Come sindaci, probabilmente, avrete canali diretti per ottenere risposte soddisfacenti".

Alessandro Rigoni elenca i disagi riscontrati: "Non è possibile effettuare chiamate personali e nemmeno di soccorso. Le persone sole, anziane ed anche disabili sono isolate. Non si riesce neppure ad utilizzare internet e ciò causa gravissimi disagi a chi lo usa per lavoro senza contare gli esborsi per trovare modi alternativi per espletare le proprie attività. Chi ci ripaga di questi danni? Le bollette in ogni caso sono da pagare, come se il servizio funzionasse perfettamente e ciò non è".



L’APPELLO

«Siamo fiduciosi - conclude l’ex vicesindaco - che Massimo Barbujani e Pierluigi Mosca si interessino affinché venga ripristinato quanto prima il servizio. Confidiamo inoltre di essere rimborsati dei danni subiti»