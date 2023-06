Redditi in crescita in Fvg, ma aumenta il divario tra uomini e donne

In base alle dichiarazioni Irpef presentate nel 2022 (riferite all'anno precedente) il reddito complessivo medio, su un totale di 920mila contribuenti in Friuli Venezia Giulia, si attestava a 23.510 euro (951 in più, +4,2%). Le donne dichiarano 10mila euro in meno, come emerge da dati in esclusiva del Mef elaborati dal ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo (18.494 euro contro 28.306, oltre un terzo in meno).

Contribuenti più ricchi tra i 45 e 64 anni

Rispetto alle dichiarazioni del 2021 che si riferivano al periodo della pandemia, inoltre, l'incremento è stato più accentuato per la componente maschile (+4,5% contro +3,7%).