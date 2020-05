​Confartigianato, imprese femminili in discesa: solo il 10,4% di quelle che riaprono

UDINE - «Ante Covid l'imprenditoria femminile cresceva, ora invece ci ritroviamo a fare i conti con una nuova battuta d'arresto e con le conseguenze che ne deriveranno, dunque siamo pronte a ripartire, ma con cautela e con tanti punti di domanda». Lo afferma in una nota la presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine, Filomena Avolio, portavoce delle 2.624 imprese artigiane guidate da donne in Friuli Venezia Giulia che si preparano a ripartire il 18 maggio. Secondo l'ultimo report elaborato dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Udine a partire dai dati di Unioncamere-Infocamere, la fase 2, scattata lo scorso 4 maggio, «ha tagliato fuori gran parte delle imprese individuali guidate da donne», ha sottolineato Avolio.

«Sul totale delle imprese artigiane tornate in attività quelle femminili rappresentano appena il 10,4%, cioè 1.829 su 15.842. Al contrario balzano oltre il 71% se si considerano quelle sospese. Sul totale delle imprese individuali artigiane con titolare femmina il 58,9% è ancora fermo, 2.624 su 4.453, il quadruplo del dato complessivo (15,2%) e 10 volte tanto la percentuale di sospensioni tra le imprese con titolare maschio (6,1%)». A livello territoriale paga il prezzo più alto l'ex provincia di Gorizia dove è sospeso il 63,5% delle imprese individuali con una donna alla guida, seguita Pordenone con il 59,9%, Udine con il 58,1% e Trieste con il 57,2%. «Se da un certo punto di vista la ripartenza di lunedì non può che essere considerata una buona notizia - conclude - dall'altro porterà in dote nuovi problemi a meno non la sia accompagni con adeguati strumenti, necessari per consentire alle donne di conciliare il lavoro e famiglia. Viceversa il rischio è che il conto finale sia salatissimo, con aziende costrette ad abbassare le serrande».

