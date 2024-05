PORDENONE - “Signora, sono il maresciallo Russo dei Carabinieri. Devo darle una brutta notizia: sua figlia ha avuto un terribile incidente stradale. È ricoverata in ospedale». Cambiando il nome di chi ha ricevuto la telefonata, ieri i truffatori hanno battuto in lungo e in largo la città e la provincia, cercando di colpire il più possibile. Tanti non ci sono cascati, ma non è da escludere che qualche persona meno accorta e meno preparata, sia caduta in quella truffa che oramai sta girando in tutti i paesi.



SGAMATI

Il racconto di una delle potenziali vittime rende bene l’idea di come lavorano queste persone. Nel caso specifico, infatti, chi ha ricevuto la telefonata sapeva bene che non potevano essere i carabinieri a chiamarla per la figlia vive da tanti anni all’estero, così è stata un po’ al gioco. «Mi dica, sa come sta mia figlia?» «È ricoverata in ospedale - è stata la risposta del truffatore dall’altro capo del telefono, è qui a Pordenone». A quel punto l’uomo al telefono era stato sgamato e così la domanda successiva lo ha mandato in collera. «Ma scusi, sa almeno come si chiama mia figlia?». Dopo un attimo il silenzio il finto maresciallo Russo ha alzato la voce: «Signora, non scherzi, sua figlia ha avuto un terribile incidente», ma evidentemente, capito che la cosa non andava come riteneva dovesse andare ha buttato giù il telefono.



NUMERO FISSO

Diverse le chiamate che sono state fatte ieri a Pordenone e provincia, sono arrivate sia al telefono di casa che in quello fisso. In quasi tutti i casi il ricevente veniva chiamato per nome, segno che chi era dall’altro capo del telefono sapeva come si chiamava la persona, e anche che aveva una figlia. Oltre al numero sia fisso che cellulare. Particolari inquietanti che hanno mandato in crisi anche alcune persone che dopo aver sentito la figlia per assicurarsi che stesse bene, si sono focalizzate sulla chiamata con i particolari a conoscenza dell’anonimo. C’è anche da dire che oramai sui social sono in molti a mettere nome, cognome e anche composizione familiare, oltre al numero, in particolare sulla bacheca di Facebook. Non è così complicato, dunque, sapere il nome di qualcuno e pure il numero.



TANTE CHIAMATE

Che ieri agli utenti residenti in città e provincia siano arrivate diverse chiamate con il tentativo di truffa lo hanno confermato pure i carabinieri. In un altro caso che è stato segnalato dall’interessato anche alla redazione del Gazzettino, il papà di un’altra ragazza è stato chiamato al cellulare. Stessa frase, stessa formula, anche il nome del maresciallo dei carabinieri era lo stesso. In questo caso, il padre sapeva benissimo che sua figlia stava bene e non aveva avuto alcun incidente, ma era stato al “gioco”. La richiesta del truffatore era stata di trovarsi davanti all’ospedale civile dove ci sarebbe stato lui e gli avrebbe spiegato nel dettaglio la situazione. In realtà, però, anzichè presentarsi davanti all’ospedale ha preferito chiamare subito i carabinieri per informarli di quanto stava accadendo. Il militare al centralino, una volta saputo che voleva denunciare un tentativo di truffa, gli ha detto: “scommetto che l’hanno avvertita che sua figlia aveva avuto un terribile incidente ed era ricoverata in ospedale”. «Proprio così, ma lei come fa a saperlo?». «Da questa mattina - gli ha risposto il carabiniere - la sua è almeno la decima telefonata che riceviamo per la stessa cosa». Segno evidente, dunque, che c’è stato un ampio tentativo da parte dei truffatori per far cadere qualcuno nella rete.



LA MODALITÀ

La truffa del figlio o della figlia gravemente feriti in un incidente è stata portata avanti in tanti comuni. La modalità sempre più frequente è quella di inscenare incidenti di familiari con la richiesta di denaro, fornendo i nomi esatti dei congiunti. Ma non è l’unica messa in campo. Un’altra modalità usata dai truffatori è di fingersi un operatore bancario e farsi intestare un bonifico istantaneo con il pretesto di bloccare un’operazione fraudolenta o stornare il denaro. Mai dare i numeri di conto, attaccare il telefono e chiamare subito le forze dell’ordine.