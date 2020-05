Donne imprenditrici, la vicentina Dalla Vecchia presidente veneto-trentina, la veneziana Canale in consiglio

VICENZA - Edy Dalla Vecchia, imprenditrice e aministratrice delegata di Effedue srl, impresa di Sandrigo (lavorazioni meccaniche di precisione), nel Vicentino, è stata confermata per il triennio 2020-2023 alla presidenza della delegazione Veneto-Trentino Alto Adige di Aidda, l'Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda, nata con l'obiettivo di valorizzare e sostenere l'imprenditoria al femminile, il ruolo delle donne manager e delle professioniste. Elisabetta Canale, ad di Marina di Venezia spa, villaggio turistico sul litorale veneziano, è stata invece eletta consigliera nazionale dell'associazione. Sono poi state elette consigliere di delegazione Stefania Barbieri, della Ginevra Intermediazioni Immobiliari, Maria Cielo, della Cielo Venezia 1270, Anna Maria Fiego, dello Studio notarile A.M. Fiego, Serena Lavina della Franco Lavina Costruzioni srl, Sandra Miotto della Psychometrics e consigliera regionale di Parità Veneto, Ida Poletto della AbanoRitz Thermae e Wellness Hotel Sira srl, Ombretta Zulian della Clips Allestimenti srl.



Edy Dalla Vecchia, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativa in diverse aziende, nel 1991 è entrata nell'azienda del marito, assumendone la responsabilità commerciale. Oggi, ad di Effedue srl, si definisce «una donna fortunata» perché felicemente sposata e madre di due figli, e perché ha raggiunto traguardi insperati: «Le soddisfazioni quotidiane non mi mancano e faccio un lavoro che mi piace ogni giorno di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA