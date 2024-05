PADOVA - Territorio, tradizione e innovazione. Sono questi i concetti chiave dell'incontro che si terrà il 14 maggio alle 17.30 nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova. Un momento di approfondimento organizzato dal Gazzettino in collaborazione con Confindustria Veneto Est e Banco Bpm, moderato dal direttore Roberto Papetti e dal caporedattore Ario Gervasutti.

Veneto Agrifood, tra tradizione e innovazione

Ma perché porre l'accento sul tema? Il settore dell'Agrifood è quello in cui "Made in Italy" vuol dire incontro fra terra e innovazione, natura e saper fare, qualità e lavorazioni particolari. Il Veneto è terra di eccellenze conosciute in tutto il mondo, dai vini ai prodotti agricoli fino al settore ittico. Il Gazzettino intende raccogliere le voci del mondo produttivo dell'Agrifood Veneto e portarle all'attenzione del Paese, con l'obiettivo di approfondirne punti di forza e far emergere le necessità. Un focus che si articolerà fra innovazione tecnologica e rivoluzione Green, non dimenticando le tematiche dell’accesso al credito e le esigenze del mercato del lavoro, fino alle problematiche della logistica. Dalle applicazioni dell’agricoltura 4.0 alle trasformazioni del paesaggio rurale: l’obiettivo è intercettare i trend per il futuro e individuare criticità strutturali. A parlare saranno i protagonisti, il Veneto che produce e che contribuisce in maniera decisiva al lustro del marchio "Made in Italy".

Il programma dell'evento

Il 14 maggio il ritrovo è alle 17.30 e si comincia con i saluti del direttore del Gazzettino, Roberto Papetti. Il primo panel, "Made in Veneto: la forza dello Smart Agrifood", vedrà confrontarsi Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e Alberto Melotti, resposabile direzione territoriale Verona e Nord Est di Banco Bpm. Seguirà l'intervento di Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti e presidente della Fondazione Unesco Colline del Prosecco che delineerà qual è la forza del territorio. Dopo di che si parlerà di ricerca, formazione e innovazione con la professoressa Paola Molari, coordinatrice ITS Academy Agroalimentare Veneto, sede di Padova, e il professor Gianni Barcaccia, direttore del dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente dell'Università di Padova. Si chiude con due "esperienze sul campo": Fausto Maculan, produttore enologo della cantina omonima, e Arrigo Cipriani, proprietario dell'Harry's Bar, racconteranno i dettagli del loro lavoro. Alla fine dell'incontro ci sarà un aperitivo di networking per tutti i presenti.

L'evento è gratuito, fino a esaurimento posti, ed è necessario iscriversi: bisogna mandare la propria richiesta con nome, cognome e occupazione a segreteriaeventi@gazzettino.it, 3387084749, 0419348622. Sarà possibile seguire la diretta dell'evento sul sito del Gazzettino.