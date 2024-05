PADOVA - Una scritta vergata con vernice rossa, è apparsa ieri mattina su un manifesto elettorale di Fratelli d'Italia, con stampati volto e nome di Giorgia Meloni, in via Corrado alla Stanga. La gigantografia, affissa su uno degli appositi pannelli comunali in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, è stata sfregiata con una scritta che appella il presidente del Consiglio con l'epiteto "Fascista" e un insulto seguiti da un simbolo che farebbe ricondurre l'atto vandalico alla galassia antifascista.

«Le scritte ingiuriose apparse a Padova sul manifesto di Fratelli d'Italia ritraente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono l'ennesima conferma di un clima intollerante e violento che sta da qualche tempo avvelenando il dibattito pubblico e che sembra aggravarsi in prossimità dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno - ha commentato ieri Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di FdI alla Camera -. Il silenzio di Schlein e Conte di fronte a simili atti continui e ripetuti è scandaloso. Questi facinorosi, che offendono con insulti sessisti dal palco del Primo maggio e che imbrattano con epiteti irricevibili i manifesti, potrebbero interpretare questo silenzio come una accettazione se non addirittura un sostegno. Questi atti vanno condannati sempre e comunque. Il doppio standard non è accettabile. Aspettiamo dalle opposizioni parole di ferma e inequivocabile condanna».