Adunata a Vicenza. «Non sei un vero alpino», poi strappa la bandiera italiana dal cancello: scoppia una lite furibonda

VICENZA - Una frase e una bandiera strappata: sono questi gli ingredienti che hanno poi portato a un diverbio acceso, con tanto di spinta, fra un uomo e una donna venerdì 10 maggio a Vicenza, proprio nei giorni dell'Adunata Nazionale degli Alpini. E quello che è successo ha molto a che fare proprio con questo evento, la donna, difatti avrebbe detto all'uomo, uno sconosciuto: «Non sei un vero alpino».

Tra i due è scoppiato un furibondo litigio, che solo l'intervento degli agenti di una volante della Questura è riuscito a sedare. Non è dato sapere perché la donna, passando davanti alla casa, abbia apostrofato l'uomo in quel modo, urlando che non poteva esporre il tricolore se non era «un vero alpino». Ma dalle parole sono presto passati alle mani; l'uomo, offeso soprattutto dallo sfregio al tricolore, ha allontanato la donna con una spinta, sostenendo poi con gli agenti che si era trattato dell'unica reazione possibile di fronte all'aggressività della signora. Alla fine i poliziotti li hanno ricondotti alla ragione.