PORDENONE - Come se ce ne fosse stato assoluto bisogno. Eppure torna a suonare, proprio ora che siamo molto vicini alla meta, il segnale di allarme per l'apertura del nuovo ospedale. Un cantiere che ha sfidato e vinto tutti i percorsi ad ostacoli che gli si sono parati davanti, pandemia compresa. Già, perché quando per colpa del Covid tutti i cantieri si chiudevano, quello dell'ospedale di Pordenone è andato avanti, magari a ranghi ridotti, ma senza fermarsi. Non a caso, quasi un miracolo per una grande opera pubblica, i tempi di lavorazione e di scadenza contrattuale sono stati praticamente rispettati. Il prossimo settembre, infatti, settimana più, settimana meno, potrebbero iniziare i traslochi di una parte di reparti e servizi che attualmente sono occupati al "vecchio" Santa Maria degli Angeli. Tutto bene? Neppure per sogno, perché a mettersi di traverso c'è un documento, il "Permesso di costruire" sottoscritto dall'allora direttore generale dell'Asfo, Paolo Bordon. Un documento non certo segreto, anzi, fondamentale per dare avvio ai lavori e proseguire con il cantiere sino alla fine. E oltre. In effetti, il permesso di costruire vale anche per l'agibilità operativa del Santa Maria degli Angeli, nuovo padiglione. Cosa significa? Che devono essere rispettati tutti i 28 articoli che sono stati sottoscritti nell'atto.



LA VIABILITÀ

A mettere il bastone nelle ruote ancora una volta è la viabilità dell'area tra via Montereale, vial Rotto, la Pontebbana e qualche centinaio di metri più avanti il centro della città. Un'area non certo facile da gestire, sopratutto se si pensa che il nuovo ospedale, più parte di quello che resterà nei vecchi padiglioni sino a quando non saranno demoliti, farà transitare migliaia di auto ogni giorno. E così sull'atto c'è una clausola specifica.



ARTICOLO 27

È proprio quello "incriminato". Già, perché parla chiaro. "In linea con quanto stabilito - si legge - dal decreto del Servizio valutazioni ambientali della Regione e ribadito dai pareri delle Politiche del territorio e dal Servizio di mobilità urbana e viabilità del Comune di Pordenone, l'agibilità del nuovo ospedale sarà subordinata alla realizzazione delle opere di modifica della viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero. A tal fine - altro passaggio importante - l'Ass5 (allora era questo il nome) entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire dovrà promuovere e definire un apposito accordo con il Comune di Pordenone con il quale saranno precisati i criteri, le mobilità e le tempistiche per la definizione degli interventi". Punto e chiuso. Il succo? Senza la nuova viabilità completata (non abbozzata o in fase di realizzazione) il nuovo ospedale non potrà aprire i battenti perché non ci sarà l'autorizzazione all'agibilità.



I TEMPI

Nessuno può mettere in dubbio che si tratti di una norma di buon senso, ovviamente, peccato che c'è un problemino (se vogliamo chiamarlo così) di fondo. In pratica, salvo problematiche che allo stato non sono prefigurabili, il nuovo ospedale dovrebbe aprire i battenti (almeno in parte) per il prossimo autunno. La data sperata è settembre, ma potrebbe pure slittare a ottobre. La questione, però, è che la viabilità, bene che vada, sarà terminata complessivamente per agosto (c'è però chi ha però parlato anche di settembre) del 2025. Otto, nove mesi dopo che la struttura tanto attesa dai pordenonesi sarà realizzata almeno per poter affrontare un ingresso seppur parziale. In parole povere, se così andrà a fine, ci sarà un ulteriore ritardo.



RESPONSABILITÀ

Cercare di chi sono le eventuali colpe è come andare a trovare un ago in un pagliaio. Di sicuro due aspetti sono però individuati. Il primo - dicono a centrosinistra è che non sono stati rispettati i tre anni previsti dal permesso di costruire e al timone della barca Regione c'era il centrodestra. Dall'altra parte della barricata, invece, spiegano che era impossibile rispettare i tempi perché mancavano diversi documenti "dimenticati" dal centrosinistra che si sono dovuti fare per andare avanti e quindi si sono sballati i tempi. Come detto cercare le colpe diventa quasi impossibile. A cercare di capire come stanno le cose ci proverà Nicola Conficoni che nel suo ruolo di consigliere regionale presenterà una interrogazione per cercare di capire se è possibile rimediare a questo inghippo.