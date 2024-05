TREVISO - Fognature in centro storico, è entrato in funzione il "talpone". Il macchinario attivato oggi, 24 maggio, si occuperà di scavare un microtunnel che collegherà il centro storico, totalmente privo di fognature, al depuratore. Il lavoro sarà diviso in stralci. Il primo scavo, già finanziato con tre milioni di euro, verrà fatto lungo il put in direzione del centro. Poi i lavori proseguiranno sotto il fiume Sile fino al depuratore per uno scavo totale di due chilometri e mezzo. La prima parte dei lavori dovrebbe concludersi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, il punto più critico sarà proprio il passaggio sotto il fiume Sile. I lavori, in carico ad Ats, non prevedono l'interruzione del traffico in quando il macchinario sarà teleguidato a distanza attraverso un monitor. (video di Felice De Sena, Nuove Tecniche e Paolo Calia)