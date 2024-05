Il Giro d'Italia numero 107, arriva in Friuli Venezia Giulia con la 19sima frazione, Mortegliano - Sappada. Dopo la tappa senza montagne di ieri con arrivo a Padova, si torna a scalare le cime. La corsa rosa, che ha proclamato come protagonista assoluto lo sloveno Tadej Pogačar, farà il suo ingresso nelle Dolomiti, lungo un tracciato di 157 chilometri con tre Gran premi della montagna.



I FRIULANI

Vale la pena ricordare che in gara ci sono ben sette ex portacolori della Cycling Team Friuli (di cui tre regionali doc) su 43 corridori italiani presenti al Giro. Un numero che non ha eguali in Italia, considerando atleti nati e passati dalla società presieduta da Roberto Bressan. Proprio in questa frazione cercheranno di mettersi in luce il Rosso di Buja, Alessandro De Marchi del Team Jayco AlUla e il codroipese Matteo Fabbro, del Team Polti Kometa. Due ciclisti che amano i percorsi difficili, come quello proposto nella giornata odierna, con l'emozione in più di correre in casa. Senza dimenticare l'attuale Maglia ciclamino e vincitore di ben tre tappe, nonché secondo nella tappa di ieri, Jonathan Milan, della Lidl Trek, anche lui di Buja, ma in teoria non adatto al percorso che si concluderà a Cima Sappada. A completare la pattuglia (ex) bianconera per la Bora Hansgrohe cercherà di mettersi in evidenza l’ex campione Italiano Under 23, in maglia, Giovanni Aleotti, e un ulteriore trio del Team Polti Kometa, composto dai fratelli Davide e Mattia Bais e l’attuale numero rosso (che indossa il corridore più combattivo e leader delle fughe) Andrea Pietrobon.

Il numero di corridori “made in Friuli” potrebbe essere ancora maggiore considerando che, solo per scelte tecniche dei team, non hanno partecipato alla corsa rosa altri quattro ex bianconeri, tra i quali il friulano Nicolò Buratti del Team Bahrain Victorious.



TECNICI

Non solo corridori, ma anche ex bianconeri inseriti nel gruppo tecnico, come Andrea Fusaz in qualità di coach e la fisioterapista naoniana, Tamara Rucco, ambedue con il team Bahrain Victorious. «Che soddisfazione vedere tanti ex, protagonisti al Giro - afferma orgoglioso il direttore sportivo della Ctf, Renzo Boscolo - c’è soprattutto la consapevolezza che questi campioni stanno facendo da traino a tutta la regione e sono esempi per i nostri giovani». Già nel 2011, De Marchi, aveva aperto la strada, facendo conoscere il metodo di lavoro Ctf. Oggi, grazie anche al supporto della Regione, questa filiera si è consolidata, e oltre alle opportunità per alcuni ragazzi del territorio, ci sono atleti da tutto il mondo che scelgono il Friuli Venezia Giulia per affermarsi. «La cosa che fa ulteriormente piacere - prosegue Boscolo - è che questi atleti hanno mantenuto le caratteristiche di combattività e determinazione che avevano espresso in bianconero. L’esempio lampante, oltre ai numerosi chilometri di fuga di tutti, si è avuto nella tappa regina, con quattro nostri nostri ragazzi in fuga nello stesso momento, De Marchi, Fabbro, e i due Bais, quasi un segno distintivo di ex Ctf, come pure l’attuale leader della combattività Pietrobon».



CIMOLAI

Un discorso a parte va fatto per l'esperto Davide Cimolai, alla sua sesta partecipazione rosa. Il campione di Vigonovo, in forza alla Movistar, sta affiancando i capitani Nairo Quintana, Einer Rubio e soprattutto Fernando Gaviria, per le volate. Fino ad ora è mancata la vittoria, ma i piazzamenti ottenuti in Spagna e alla Tirreno-Adriatico, sono stati determinanti per ottenere il "pass rosa". «Sono soddisfatto di questa prima parte di stagione - sostiene Davide - ho sfiorato il successo in varie circostanze e a questo Giro sono venuto principalmente per lanciare le volate a Gaviria. Cosa non facile, in quanto quest'anno ho visto una qualità molto alta di velocisti, primo tra tutti Jonathan Milan. Noi abbiamo provato a fare il nostro, ma contro squadre più attrezzate è sempre difficile. Oggi non sarà una frazione adatta alle mie caratteristiche, ma gareggiare sulle strade di casa è sempre emozionante».

La frazione odierna, che presenta un dislivello complessivo di 2850 metri, è caratterizzata da tre salite non molto lunghe che, sulla carta, non dovrebbero rappresentare un problema per gli scalatori, anche se, al termine di tre settimane di gare, la fatica potrebbe farsi sentire. Si correrà quasi esclusivamente in provincia di Udine. Dopo la partenza da Mortegliano, la corsa risalirà la valle del Tagliamento, toccherà Pinzano (unica località pordenonese) intorno alle 14 e giungerà a Peonis (14.20, dove i ciclisti sfileranno davanti al cippo che ricorda il punto in cui Ottavio Bottecchia fu ritrovato in fin di vita), dove il primo sprint intermedio assegnerà punti ai primi 8 classificati. La corsa toccherà poi Tolmezzo,(alle 15) dove inizierà la fase cruciale della tappa. A Paularo (km 100, 15,20) si sprinta per l’Intergiro, proprio ai piedi della prima salita di giornata, il Passo Duron (2ª categoria). La successiva discesa porterà i ciclisti fino a Cercivento (15,50) per il secondo traguardo volante e dove inizierà la salita a Sella Valcalda. Discesa fino a Comeglians prima di iniziare l’avvicinamento a Cima Sappada (16,30). Nell’ultima scalata è previsto anche un passaggio dalla Carnia Biathlon Arena, fucina di campioni della specialità. Dopo lo scollinamento, a 6 chilometri dal traguardo, si percorre in parte la ciclabile, per poi affrontare uno strappo (10%), e arrivare agli ultimi mille metri in leggera discesa.