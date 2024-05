Non sono sempre i Comuni con la popolazione più numerosa, quelli che proporzionalmente incassano di più dalle contravvenzioni che vengono applicate ai sensi del codice della strada. Anzi, in Friuli Venezia Giulia si vede un dato sintomatico: dove c’è un autovelox fisso ci sono anche le casse pubbliche più “ricche” rispetto alla popolazione residente. E allora, se ovviamente a spiccare nella classifica generale sono i quattro comuni che coincidono con i capoluoghi di provincia, troviamo ad esempio un caso come quello di Codroipo. La “capitale” del Medio Friuli, infatti, è la cittadina che incassa di più in base agli abitanti.



CAPOLUOGHI

Si parte dal Comune di Pordenone, cioè quello che dopo la sentenza della Corte di Cassazione ha “spento” i dispositivi per il controllo della velocità. I dati sono quelli del ministero dell’Interno e si riferiscono a tutti i proventi delle sanzioni, quindi non solamente a quelli derivanti dalle violazioni del limite di velocità sulle strade. Il Comune di Pordenone, stando all’ultima rilevazione, ha incassato 759mila euro dalle multe sul suo territorio, a fronte di una popolazione che si aggira sui 50mila abitanti. Il Comune di Udine, che conta più o meno il doppio dei cittadini residenti rispetto al capoluogo del Friuli Occidentale, ha dimostrato di saper fare di più con le forze a disposizione, incassando ben due milioni e 200mila euro nell’ultimo anno rilevato dal ministero dell’Interno. In tutto il Friuli Venezia Giulia è il Comune di Trieste quello che si piazza al primo posto come ammontare generale dei proventi derivati dalle multe sulle strade. Il capoluogo regionale, infatti, secondo il ministero dell’Interno arriva a superare - seppur di poco - i quattro milioni di euro tondi di multe staccate sulle strade, a fronte di una popolazione che sfiora i 200mila abitanti. Significa che ha fatto peggio di Udine, in proporzione. Chiude il Comune di Gorizia, che nell’ultimo anno a disposizione nella banca dati del ministero dell’Interno si ferma a quota 263mila euro in dodici mesi alla voce multe.



I PAESI

Ma come detto non si tratta solamente di scandagliare i dati che arrivano dai quattro capoluoghi di provincia, dove ovviamente si concentrano le cifre più sostanziose dell’analisi. La banca dati del ministero dell’Interno, infatti, permette di conoscere anche i numeri dei comuni più piccoli, che costituiscono l’ossatura del Friuli Venezia Giulia. Si torna allora al caso di Codroipo. È il secondo comune per popolazione di tutta la provincia di Udine, ma conta appena 15mila abitanti. Ebbene, la quota delle multe del paese più importante del Medio Friuli è molto alta: si arriva infatti a un incasso annuo di 312mila euro di cui ben 248mila figli dell’eccesso di velocità. Ci sono così tanti agenti di polizia locale, a Codroipo? No, la risposta è più semplice. Proprio sul territorio comunale insiste il “famoso” autovelox sulla Pontebbana. Il limite è a novanta all’ora e di multe ne arrivano davvero tante. Sono circa venti euro per ogni abitante che risiede a Codroipo in un anno. C’è poi un altro esempio del tutto simile ed è quello di Castions di Strada. Siamo sempre in provincia di Udine ma in questo caso ci si sposta dall’asse della Pontebbana a quello della Napoleonica. Castions di Strada è un comune più piccolo rispetto a Codroipo. Conta meno di quattromila abitanti eppure incassa moltissimo alla voce proventi delle multe sulle strade. Si parla di una cifra superiore ai 220mila euro e la quasi totalità dell’importo deriva dall’eccesso di velocità. Non è ancora una volta un caso: a Castions c’è il velox fisso della Napoleonica.